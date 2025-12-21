«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός» - Νέα κόντρα Θάνου Πλεύρη και Χάρη Δούκα για ένα πάρτι

Η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Θάνο Πλεύρη και τον Χάρη Δούκα εξαιτίας ενός πάρτι του Δήμου Αθηναίων στο Γαλάτσι.

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Δήμαρχο Δήμου Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή ένα street party που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο κ. Πλεύρης, θέλοντας να εκφράσει αρνητική γνώμη για το πάρτι που διοργάνωσε ο Δήμος, προχώρησε σε ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας ως ντροπιαστική την επιλογή της τοποθεσίας της εκδήλωσης μπροστά από εκκλησία.

