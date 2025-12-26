Δένδιας προς Άγκυρα: «Oυδέναν απειλεί η Ελλάδα – Υπερασπίζεται τα δικαιώματά της»

Μήνυμα ψυχραιμίας και αποφασιστικότητας από τον Νίκο Δένδια στη Σάμο, με έμφαση στην άμυνα, την κυριαρχία και την εθνική αυτοπεποίθηση.

Σαφές μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις νέες προκλητικές αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έστειλε από τη Σάμο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στη 79 ΑΔΤΕ την Παρασκευή των Χριστουγέννων.

Ο κ. Δένδιας τόνισε με έμφαση ότι «ουδέναν απειλεί η Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας «δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιονδήποτε γείτονά της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

