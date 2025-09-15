«Dubai Porta Potty»: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για σεξουαλική εκμετάλλευση και ρατσισμό από νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει σοκαριστικά στοιχεία για το #DubaiPortaPotty: trafficking, σεξουαλική εκμετάλλευση και ρατσισμός.

Ένα νέο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ από το BBC Eye Investigations, με τίτλο «Death in Dubai: #Dubaiportapotty», φέρνει στο φως τις σκοτεινές αλήθειες πίσω από το διαβόητο hashtag #DubaiPortaPotty που έχει κατακλύσει τα social media τα τελευταία χρόνια.

Η ταινία τεκμηρίωσης εστιάζει στις τραγικές ιστορίες δύο νέων γυναικών από την Ουγκάντα, της Monic Karungi και της Kayla Birungi, οι οποίες ταξίδεψαν στο Ντουμπάι με την υπόσχεση για εργασία, αλλά κατέληξαν να πεθάνουν κάτω από ύποπτες συνθήκες, πέφτοντας από ουρανοξύστες. Και οι δύο θάνατοι χαρακτηρίστηκαν επίσημα ως αυτοκτονίες.

Τι αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ

Η δημοσιογράφος Runako Celina ταξίδεψε σε Ουγκάντα και Ντουμπάι, προσπαθώντας να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Ανακάλυψε ένα δίκτυο trafficking, το οποίο στρατολογεί νέες γυναίκες από την Αφρική, υποσχόμενο δουλειές ή modeling, και στη συνέχεια τις εξαναγκάζει σε σεξουαλική εκμετάλλευση.

Μία από τις πιο σκληρές μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ είναι αυτή της Lexi (ψευδώνυμο), η οποία αποκάλυψε ότι της ζητήθηκε να εκτελέσει εξευτελιστικές πράξεις μπροστά στην κάμερα, με αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά. Παράλληλα, βίωνε ρατσιστική κακοποίηση και αδιαφορία από τις αρχές όταν ζήτησε βοήθεια.

«Θέλουν να σε βλέπουν να κλαις και να ουρλιάζεις»

Σύμφωνα με τη Lexi: “Μου είπαν ότι θα μου δώσουν 15.000 AED για να με κακοποιήσουν ομαδικά, να ουρήσουν πάνω μου και να με χτυπήσουν… και άλλα 5.000 AED αν φάω τα περιττώματά τους μπροστά στην κάμερα.”

Οι πελάτες, όπως ισχυρίζεται, αναζητούσαν ειδικά μαύρες γυναίκες, επειδή – όπως τους είπαν – «θέλουμε να δούμε κάποιον να τρέχει, να κλαίει, να ουρλιάζει».

Όταν απευθύνθηκε στην αστυνομία του Ντουμπάι, της απάντησαν: "Εσείς οι Αφρικανοί φέρνετε προβλήματα."

Ο ρόλος των διακινητών

Το BBC εντόπισε και κατέγραψε με κρυφή κάμερα τον Charles "Abbey" Mwesigwa, έναν άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Αν και παραδέχτηκε πως γνώριζε τα θύματα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις ως "ψευδείς ισχυρισμούς".

Παρά τις καταγγελίες και τα στοιχεία, η αστυνομία του Ντουμπάι δεν έχει εκδώσει επίσημη απάντηση.

Το hashtag #DubaiPortaPotty χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως εργαλείο ντροπής για influencers. Στην πραγματικότητα όμως, καλύπτει ένα απάνθρωπο δίκτυο trafficking και σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών από φτωχές χώρες, με βάση τη φυλή και την ευαλωτότητά τους.