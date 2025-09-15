Πώς να συνδεθείτε στο WiFi χωρίς κωδικό πρόσβασης: Δύο απλοί τρόποι

Συνδεθείτε εύκολα και απλά στο διαδίκτυο, ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης

Θέλετε να συνδεθείτε αλλά τα δεδομένα σας δεν επαρκούν και δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του WiFi στο σημείο όπου βρίσκεστε; Μην πανικοβάλλεστε, υπάρχει λύση, μάλιστα διπλή και είναι πολύ απλή.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο μεθόδους για να συνδεθείτε εύκολα στο δίκτυο.

Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να σαρώσετε τον κωδικό QR που διαθέτουν οι περισσότεροι σύγχρονοι δρομολογητές. Αυτός ο κωδικός βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος του ρούτερ και αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες του δικτύου. Ανοίγοντας απλά την κάμερα του κινητού τηλεφώνου και δείχνοντας, η συσκευή συνδέεται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τίποτα.

