Πώς να συνδεθείτε στο WiFi χωρίς κωδικό πρόσβασης: Δύο απλοί τρόποι
Θέλετε να συνδεθείτε αλλά τα δεδομένα σας δεν επαρκούν και δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του WiFi στο σημείο όπου βρίσκεστε; Μην πανικοβάλλεστε, υπάρχει λύση, μάλιστα διπλή και είναι πολύ απλή.
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο μεθόδους για να συνδεθείτε εύκολα στο δίκτυο.
Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να σαρώσετε τον κωδικό QR που διαθέτουν οι περισσότεροι σύγχρονοι δρομολογητές. Αυτός ο κωδικός βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος του ρούτερ και αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες του δικτύου. Ανοίγοντας απλά την κάμερα του κινητού τηλεφώνου και δείχνοντας, η συσκευή συνδέεται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τίποτα.
