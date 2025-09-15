Εστιατόριο χρέωσε σε πελάτη «ώρα ησυχίας» και «ξεσήκωσε» το διαδίκτυο

«Χρέωση για την ώρα ησυχίας» σε λογαριασμό εστιατορίου προκαλεί συζήτηση για ύπουλες τακτικές τιμολόγησης.

Οι λογαριασμοί στα εστιατόρια φαίνεται ότι πλέον δεν αφορούν μόνο φαγητό και ποτό. Όλο και πιο συχνά συνοδεύονται από επιπλέον χρεώσεις που αφήνουν τους πελάτες να κοιτάζουν δύο φορές τον λογαριασμό.

Η τελευταία χρέωση που έχει προκαλεί αντιδράσεις; Πρόκειται για μια επιβάρυνση που εμφανίζεται όταν το εστιατόριο είναι πιο ήσυχο από το συνηθισμένο. Πιο απλά χρεώνουν το «πριβέ» στον πελάτη, παρότι ο ίδιος δεν έχει επιλέξει κάτι τέτοιο.

Η εμπειρία ενός πελάτη που έγινε viral

Μια viraL ανάρτηση στο Reddit έφερε στο φως μία παράξενη εμπειρία που βίωσε ένας πελάτης σε κατάστημα εστίασης. Ο χρήστης ανέφερε ότι επισκέφθηκε ένα νέο εστιατόριο που «φαινόταν ήσυχο», αλλά με έκπληξη ανακάλυψε μια απροσδόκητη χρέωση 20% στον λογαριασμό του, με την ένδειξη «Επιβάρυνση Ήσυχης Ώρας» (Quiet Time Surcharge).

Πιστεύοντας ότι πρόκειται για λάθος, ο πελάτης ρώτησε τι ακριβώς ήταν αυτή η χρέωση στον λογαριασμό του. Ο σερβιτόρος, φανερά αμήχανος, εξήγησε: «Η διεύθυνση λέει ότι όταν δεν έχει πολλή δουλειά, είναι σαν να έχεις το μαγαζί μόνο για σένα. Κάπως σαν να πετάς με ιδιωτικό αεροπλάνο αντί για εμπορικό».

Η αντίδραση του πελάτη και τα σχόλια των χρηστών

Ο πελάτης έμεινε λογικά άναυδος, γράφοντας στους υπόλοιπους χρήστες του Reddit: «Με κοροϊδεύετε; Δεν "νοίκιασα" το εστιατόριο, απλά ήθελα να φάω. Αν μη τι άλλο, υπάρχει λιγότερη δουλειά για το προσωπικό όταν το μαγαζί είναι άδειο. Δηλαδή τώρα φτάσαμε στο σημείο να βάζουν χρεώσεις όχι επειδή έχουν πολλή δουλειά, αλλά επειδή δεν έχουν. Αυτό ξεπερνά κάθε λογική».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση αυτή άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για συζήτηση, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Δεν έκλεισες όλο το εστιατόριο για τον εαυτό σου, απλά έτυχε να είναι άδειο. Ελπίζω να μην πλήρωσες αυτή τη χρέωση».

Άλλος πρόσθεσε: «Αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή, προβλέπω πολύ πιο ήσυχο μέλλον γι αυτό το εστιατόριο». Και ένας τρίτος σχολίασε σκωπτικά: «Αυτό το μαγαζί πρέπει να αισθάνεται ΤΥΧΕΡΟ που σε είχε πελάτη κατά την "ήσυχη ώρα". Θα μπορούσε να μην έχει κανέναν πελάτη — κάτι που ελπίζω να συμβεί στο μέλλον, όταν δεν ξαναπάς και τους αφήσεις μία κριτική με ένα αστέρι».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ