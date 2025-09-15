Η στιγμή που περίμενε η επιστήμη: Επιβεβαιώθηκαν οι θεωρίες του Αϊνστάιν και του Χόκινγκ μετά από σύγκρουση μαύρων τρυπών

Η NASA επιβεβαίωσε τη θεωρία του Αϊνστάιν και του Χόκινγκ μετά από σύγκρουση μαύρων τρυπών. Το κοσμικό φαινόμενο GW250114 αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σύμπαν.

Ένα διαστημικό γεγονός αλλάζει όσα ξέραμε για το σύμπαν όπου επιβεβαιώθηκαν προβλέψεις 100 ετών. Μια κοσμική σύγκρουση που καταγράφηκε με ακρίβεια φέρνει στο φως την επιβεβαίωση θεωριών που διατύπωσαν δύο από τους μεγαλύτερους επιστήμονες στην ιστορία: ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Στίβεν Χόκινγκ.

Το γεγονός που ονομάστηκε GW250114 συνέβη περίπου 1 δισεκατομμύριο έτη φωτός μακριά από τη Γη, όταν δύο μαύρες τρύπες ενώθηκαν δημιουργώντας μια νέα, μεγαλύτερη και με 100 περιστροφές το δευτερόλεπτο.

Οι επιστήμονες από τα παρατηρητήρια LIGO στις ΗΠΑ εντόπισαν βαρυτικά κύματα μικρές κυματώσεις στον χωροχρόνο που προέρχονταν από τη σύγκρουση αυτή. Πρόκειται για την πιο καθαρή καταγραφή μέχρι σήμερα ενός τέτοιου κοσμικού φαινομένου.

Πώς δικαιώθηκαν οι θεωρίες του Αϊνστάιν και του Χόκινγκ

Αϊνστάιν , το 1915, προέβλεψε πως οι συγκρούσεις μαύρων τρυπών θα μπορούσαν να εντοπιστούν μόνο μέσω βαρυτικών κυμάτων, αν και πίστευε πως η τεχνολογία δεν θα ήταν ποτέ αρκετά εξελιγμένη για να το καταφέρει.

Χόκινγκ, το 1971, διατύπωσε τη θεωρία πως όταν δύο μαύρες τρύπες συγχωνεύονται, η επιφάνειά τους δεν μπορεί ποτέ να μειωθεί θεωρία που επιβεβαιώνεται πλέον πειραματικά.

Γιατί αυτή η παρατήρηση είναι μοναδική

Ο αστροφυσικός Maximiliano Isi, από το Columbia University και το Flatiron Institute, εξηγεί πως πλέον οι επιστήμονες μπορούν να "διαβάσουν" την ταυτότητα μιας μαύρης τρύπας μέσω του "κουδουνίσματός" της: «Όπως ένα καμπανάκι έχει διαφορετικό ήχο ανάλογα με το μέταλλο και το μέγεθός του, έτσι και οι μαύρες τρύπες "ηχούν" μέσω βαρυτικών κυμάτων.»

Χρησιμοποιώντας αυτή τη "ηχώ", οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν πως η νέα μαύρη τρύπα περιγράφεται πλήρως από δύο μόνο αριθμούς: τη μάζα και την ταχύτητα περιστροφής της κάτι που ενισχύει τη θεωρία πως οι μαύρες τρύπες είναι "χωρίς χαρακτηριστικά".

Τι σημαίνει αυτό για την ανθρωπότητα

Η ανακάλυψη αυτή δεν είναι απλά μια νίκη για την αστρονομία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατανόηση του πώς λειτουργεί ο χωροχρόνος, και φέρνει την επιστήμη ένα βήμα πιο κοντά στις ρίζες της ύλης και του σύμπαντος.

