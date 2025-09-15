Βασιλιάς αφρικανικής φυλής καταράστηκε μια γυναίκα και μετά από λίγο σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο (vid)

Γυναίκα την οποία καταράστηκε ο βασιλιάς αφρικανικής φυλής σκοτώθηκε μερικούς μήνες αργότερα σε φρικτό δυστύχημα με λεωφορείο.

Μια πρώην «υπηρέτρια» αυτοαποκαλούμενης αφρικανικής φυλής που είχε κατασκηνώσει σε δάσος της Βρετανίας, βρήκε τραγικό θάνατο, λίγους μήνες αφού ο αρχηγός της φυλής την καταράστηκε «να κλαίει μέχρι να πεθάνει».

Νέα αποκαλυπτικά πλάνα δείχνουν τον Kofi Offeh, που αυτοαποκαλείται Βασιλιάς Atehene, να εκτοξεύει την κατάρα κατά της A’liya Johnson, όταν εκείνη απαίτησε να φύγει από το λεγόμενο Βασίλειο της Kubala. Τότε, το «βασίλειο» της φυλής είχε την έδρα του στην περιοχή Stockton-on-Tees, στο County Durham.

Ο «μεσσίας» της χαμένης αφρικανικής δυναστείας

Τον περασμένο Ιανουάριο, λίγους μήνες αφότου εγκατέλειψε την φυλή, η Johnson χτυπήθηκε πρώτα από αυτοκίνητο και στη συνέχεια από λεωφορείο στην πατρίδα της, την Οκλαχόμα Σίτι των ΗΠΑ. Η 20χρονη είχε ταξιδέψει στη Βρετανία τον Μάρτιο του 2023 για να γίνει «παλλακίδα» του Βασιλιά Atehene.

Ο 42χρονος από τη Γκάνα ισχυρίζεται ότι είναι ο μεσσίας και ηγείται της «φυλής» του μαζί με τη Ζιμπαμπουανή Jean Gasho, που αυτοαποκαλείται Βασίλισσα Nandi. Το ζευγάρι, μαζί με μία νέα υπηρέτρια, κατασκήνωσε από τον Μάιο σε δάσος στο Jedburgh του Roxburghshire, ισχυριζόμενο ότι αποτελεί μέρος μίας χαμένης αφρικανικής δυναστείας.

Η Johnson, η οποία σύμφωνα με την οικογένειά της «αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα», μετονόμασε τον εαυτό της γρήγορα σε Lady Safi όταν εντάχθηκε στην φυλή, ενώ άρχισε να ντύνεται με φυλετικά ρούχα και να βάφει το πρόσωπό της. Πιστεύεται μάλιστα ότι συνέλαβε παιδί με τον Offeh έναν μήνα μετά την άφιξή της. Η Gasho δημοσίευσε μια φωτογραφία της Johnson, όπου κρατούσε την κοιλιά της και μιλούσε για το «βασιλικό μωρό» που περίμεναν οι τρεις τους.

Η ρήξη και η κατάρα

Ωστόσο, τέσσερις μήνες μετά την άφιξή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Johnson καταγράφηκε σε βίντεο να χαρακτηρίζει τη φυλή «ψευδαίσθηση». Η εξοργισμένη υπηρέτρια επέμενε να χρησιμοποιεί το πραγματικό της όνομα και απαιτούσε από τον βασιλιά και τη βασίλισσα να της επιστρέψουν το τηλέφωνό της. «Σας έχω μπλοκάρει, οπότε μην νομίζετε ότι θα έρθω να σας παρακαλέσω», φώναζε. Ο Offeh απάντησε: «Τελειώσαμε». Στη συνέχεια την καταράστηκε «να κλαίει μέχρι να πεθάνει» και πρόσθεσε: «Αν αυτό δεν συμβεί, τότε δεν υπάρχει Θεός στην Kubala».

Οι αποκαλύψεις για την πρώην υπηρέτρια έρχονται και ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της διαδόχου της, μιας 21χρονης Αμερικανίδας επίσης με το όνομα Lady Safi. Η Kaura Taylor από το Τέξας, είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την οικογένειά της. Οι δικοί της την παρακαλούν να επιστρέψει σπίτι. Η μητέρα της, Melba Whitehead, δήλωσε: «Αυτή η σέκτα είναι τρελή. Αποτελούν απειλή για όλους γύρω τους».

Η δικαστική μάχη της φυλής

Το «βασιλικό» ζεύγος και η νέα υπηρέτρια έλαβαν εντολή να φύγουν από τον χώρο που έχουν κατασκηνώσει, αλλά αψήφησαν την απόφαση του δικαστηρίου. Ο Offeh δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι καμία αρχή κατέχει τη γη. Η Γη ανήκει στον Πατέρα».

Ως απάντηση, ο σερίφης Peter Patterson εξέδωσε διάταγμα «άμεσης απομάκρυνσης» κατά του αυτοαποκαλούμενου Βασιλείου της Kubala, σε ακρόαση διάρκειας έξι λεπτών στο δικαστήριο του Jedburgh την Παρασκευή. Ωστόσο, η αμετανόητη ομάδα παραμένει ακόμη στο δάσος. Η εντολή απαιτεί να εγκαταλείψουν την ιδιωτική γη, η οποία βρίσκεται πίσω από βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα της πόλης.

Κατά την ακρόαση, ο δικηγόρος Conner McConnell, εκπροσωπώντας τους ιδιοκτήτες David και Mary Palmer, κατέθεσε αγωγή για την «απομάκρυνση των παράνομων κατασκηνωτών» από το δάσος γνωστό ως Darnic Parklands. Η απόφαση περιελάμβανε την «άμεση απομάκρυνση» καθώς και την επιβολή εξόδων στους φυλακισμένους για να καλυφθούν τα κόστη των δικαστικών επιμελητών. Ο Offeh είπε ότι οι τρεις τους «δεν φοβούνται» την εντολή έξωσης και «δεν φοβούνται τη φυλακή».

Μιλώντας από το καταφύγιο, όπου ζουν εδώ και εβδομάδες μόνο μερικές σκηνές δεύτερης χρήσης, ο «Βασιλιάς Atehene» είπε: «Ο δημιουργός των ουρανών και της Γης είναι αυτός που είναι μαζί μας. Και δεν φοβόμαστε ό,τι και να αποφασίσει το δικαστήριο – το λεγόμενο δικαστήριο».

Η είδηση για την απόφαση έξωσης μεταφέρθηκε στην φυλή, που δεν είχε εκπροσώπηση στο δικαστήριο, από δημοσιογράφους που πήγαν αμέσως στον καταυλισμό τους. Ο Offeh είπε: «Αν πρέπει να φύγουμε, ο δημιουργός θα μας βρει άλλο μέρος για να πάμε».

