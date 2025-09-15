Ο... άλλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ μηνύει τη Meta: "Με κατηγορούν ότι προσποιούμαι τον εαυτό μου!"

Ένας δικηγόρος με το ίδιο όνομα μηνύει το Facebook γιατί του απενεργοποιούν συνεχώς τον λογαριασμό του – Ζητά αποζημίωση και… μια εβδομάδα στο σκάφος του Ζάκερμπεργκ!

Ένας δικηγόρος από την Ιντιάνα των ΗΠΑ, ονόματι Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κινείται νομικά εναντίον της Meta, κατηγορώντας την εταιρεία για αμέλεια και παραβίαση σύμβασης, καθώς όπως λέει το Facebook τον μπλοκάρει συστηματικά επειδή… έχει το ίδιο όνομα με τον ιδρυτή του!

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δικηγόρος πτωχεύσεων, αναφέρει ότι η σελίδα του γραφείου του έχει απενεργοποιηθεί πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ ο προσωπικός του λογαριασμός έχει βρεθεί σε “Facebook jail” τέσσερις φορές. Όπως καταγγέλλει, κάθε φορά λαμβάνει την ίδια αιτιολογία: "προσποιείστε κάποιον διάσημο".

Χάθηκαν 11.000 δολάρια σε διαφημίσεις

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν ξόδεψε 11.000 δολάρια σε διαφημίσεις για την προώθηση της δικηγορικής του εταιρείας μόνο και μόνο για να του διαγράψουν ξανά τη σελίδα.

"Είναι σαν να πληρώνεις για μια διαφήμιση στον δρόμο και μετά να έρχονται να τη σκεπάζουν με μια κουβέρτα", δήλωσε εξοργισμένος στο WTHR-TV.

Ο δικηγόρος τονίζει ότι φέρει το όνομα “Mark Zuckerberg” πολύ πριν γίνει διάσημος ο ιδρυτής του Facebook. Όπως λέει χαρακτηριστικά: "Όταν εγώ ξεκινούσα την καριέρα μου, ο άλλος Ζάκερμπεργκ ήταν ακόμα… νήπιο!"

Ζητά αποζημίωση και κάλυψη νομικών εξόδων

Ο Mark S. Zuckerberg έχει καταθέσει αγωγή στο Marion Superior Court, ζητώντας:

Επιστροφή των $11.000 που ξόδεψε σε διαφημίσεις

Πληρωμή των δικαστικών εξόδων

Και πιο χιουμοριστικά μια εβδομάδα στο σκάφος του γνωστού Ζάκερμπεργκ, αν του ζητήσει συγγνώμη προσωπικά.

Η απάντηση της Meta: "Ήταν λάθος – Διερευνούμε την υπόθεση"

Από την πλευρά της Meta, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε:

"Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας Mark Zuckerberg στον κόσμο. Το συγκεκριμένο προφίλ απενεργοποιήθηκε κατά λάθος και πλέον έχει αποκατασταθεί. Ερευνούμε την υπόθεση ώστε να μην επαναληφθεί."

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ