Γερμανός αγρότης πήρε την καλύτερη απόφαση της ζωής του, όταν παράτησε τη χώρα του για να μετακομίσει στα βουνά της Κολομβίας και να δημιουργήσει ένα «βρώσιμο δάσος».

Νεαρός Γερμανός αγρότης αποφάσισε να αφήσει την πατρίδα του για να εγκατασταθεί στην ύπαιθρο της Κολομβίας.

Εδώ και περίπου πέντε χρόνια ζει στα βουνά της Risaralda, όπου ασχολείται με τη δημιουργία ενός «βρώσιμου δάσους» και την καλλιέργεια του δικού του καφέ.

Η καθημερινότητα του νεαρού αγρότη στα βουνά της Κολομβίας

Ο άνδρας μοιράζεται την εμπειρία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα «El Campesino Aleman» (Ο Γερμανός Αγρότης). Στα βίντεό του περιγράφει τη ζωή στην κολομβιανή ύπαιθρο και πως ο ίδιος παράγει την τροφή του καθημερινά.

Η ιδέα γι' αυτό το εγχείρημα γεννήθηκε απ' την επιθυμία του να δημιουργήσει έναν χώρο όπου η παραγωγή τροφίμων θα βρίσκεται σε αρμονία με τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, το έργο αυτό είναι κάτι παραπάνω από μία απλή παραγωγή φαγητού: «Πολλοί με ρωτούν γιατί άφησα τη χώρα μου για να έρθω στην ύπαιθρο της Κολομβίας. Εδώ έμαθα πως το να σπέρνεις δεν είναι μόνο το να καλλιεργείς την τροφή, αλλά και το να ριζώνεις και να φροντίζεις αυτό που μας φροντίζει».

Η καλύτερη απόφαση της ζωής του: «Κανείς δεν ορίζει που θα γεννηθεί, αλλά...»

Ο Γερμανός αγρότης διαβεβαιώνει πως αυτή η απόφαση ήταν η καλύτερη που πήρε ποτέ στη ζωή του, αν και κατανοεί ότι πολλοί δεν θα το αποφάσιζαν ποτέ: «Κανείς δεν ορίζει που θα γεννηθεί, αλλά μπορεί να αποφασίσει που θα... ριζώσει».

Ο καφές που παράγει, έχει μία ιδιαίτερη γεύση με νότες σοκολάτας σε συνδυασμό με τόνους εσπεριδοειδών και πορτοκαλιού. Η πρωτοβουλία του έχει κινήσει την περιέργεια πολλών ανθρώπων που θέλουν να επισκεφθούν αυτό το βρώσιμο δάσος.

