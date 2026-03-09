Πες μου το αγαπημένο σου χρώμα, να σου πω πόσο υψηλό EQ έχεις: Τα 3 χρώματα που «προδίδουν» έναν συναισθηματικά πανέξυπνο άνθρωπο

Αν και το αγαπημένο μας χρώμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα τεστ προσωπικότητας, προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για το πώς επιλέγουμε να αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο.

«Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;», μπορεί να σε έχουν ρωτήσει πολλές φορές στη ζωή σου. Και σήμερα, θα μάθεις ότι η επιλογή του αγαπημένου μας χρώματος δεν είναι ποτέ τυχαία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ψυχολογίας των χρωμάτων, οι αποχρώσεις που μας ελκύουν λειτουργούν ως «καθρέφτης» του εσωτερικού μας κόσμου. Αν και η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι ένα σύνθετο σύνολο δεξιοτήτων, ορισμένα χρώματα συνδέονται στενά με την ενσυναίσθηση, την αυτορρύθμιση και την ψυχική ισορροπία.

