«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

Ο μύθος των «ψαριών της Αποκάλυψης» όπως τα αποκαλούν.

Δύο Αμερικανίδες τουρίστριες βρέθηκαν μπροστά σε ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη φαινόμενα που μπορεί να συναντήσει κανείς στη θάλασσα. Σε παραλία του Μεξικού αντίκρισαν όχι ένα αλλά δύο τεράστια ψάρια-«κουπιά» να ξεβράζονται στην ακτή, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία, καθώς το συγκεκριμένο είδος συνδέεται εδώ και αιώνες με προειδοποιήσεις για φυσικές καταστροφές.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο Cabo San Lucas, όταν η Μόνικα Πίτενγκερ και η αδελφή της Κέιτι περνούσαν χαλαρές στιγμές στην παραλία. Ξαφνικά, κάτι παράξενο άρχισε να γυαλίζει μέσα στα ρηχά νερά. Όταν πλησίασαν για να δουν τι συμβαίνει, συνειδητοποίησαν ότι μπροστά τους βρισκόταν ένα τεράστιο πλάσμα με μακρύ, ασημένιο σώμα που έμοιαζε να κυματίζει σαν κορδέλα.

