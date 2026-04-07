Ζιμπάμπουε: Μυστήριο σε σχολείο με λιποθυμίες μαθητών και αναφορές σε «πνεύματα»

Ανησυχία σε σχολείο στη Ζιμπάμπουε μετά από λιποθυμίες μαθητών και αναφορές σε «πνεύματα», με ειδικούς να κάνουν λόγο για μαζική υστερία.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε τοπική κοινότητα της Ζιμπάμπουε μια σειρά ανεξήγητων περιστατικών σε δημοτικό σχολείο, με μαθητές να εμφανίζουν συμπτώματα που ορισμένοι αποδίδουν ακόμη και σε υπερφυσικά αίτια.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Δημοτικό Σχολείο Sikajaya Muntanga, στην περιοχή Binga, όπου τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται επαναλαμβανόμενα επεισόδια λιποθυμιών μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, παιδιά βγήκαν έντρομα από τις τάξεις, υποστηρίζοντας ότι ένιωσαν την παρουσία ή ακόμα και επίθεση από «κακόβουλα πνεύματα».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 17 μαθητές εμπλέκονται μέχρι στιγμής, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Πατέρας ενός εκ των παιδιών που κατέρρευσε στο σχολείο, ανέφερε ότι ο γιος του παρέμεινε αναίσθητος για περίπου μία ώρα και έκτοτε εμφανίζει έντονη κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, οργανώθηκε πρόσφατα μια θρησκευτική τελετή στον χώρο του σχολείου. Ωστόσο, αντί να εκτονώσει την ένταση, φέρεται να συνέπεσε με νέα επεισόδια, με ορισμένα παιδιά να περιγράφουν έντονες οπτικές και ακουστικές εμπειρίες, όπως «σκιώδεις μορφές», «φιγούρες ντυμένες στα μαύρα» και φωνές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια ώρα, ειδικοί και πιο ψύχραιμες φωνές επισημαίνουν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να σχετίζεται με μαζική ψυχογενή αντίδραση, ένα είδος συλλογικής υστερίας που μπορεί να εκδηλωθεί σε κλειστές κοινότητες. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση σχολικού παράγοντα, ο οποίος παρομοίασε την κατάσταση με «μεταδοτική» συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι όταν ένα παιδί παρουσιάζει συμπτώματα, συχνά ακολουθούν και άλλα, ενώ η βελτίωση ενός συνοδεύεται από αντίστοιχη εικόνα στους υπόλοιπους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ