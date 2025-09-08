Κινηματογραφική κοινότητα κατά Ισραήλ: Η πρωτοβουλία Λάνθιμου για τη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος και άλλοι επαγγελματίες του κινηματογράφου δηλώνουν ότι δε θα συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα που εμπλέκονται σε βία κατά των Παλαιστινίων.

Ο διεθνούς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος πήρε σαφή θέση υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, υπογράφοντας δήλωση με την οποία δεσμεύεται να μην συνεργάζεται με ισραηλινούς φορείς που, όπως αναφέρεται, εμπλέκονται σε «γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα». Η κίνηση αυτή ακολούθησε την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου φορούσε παλαιστινιακή σημαία στο πέτο.

Στην ίδια πρωτοβουλία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.200 επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ανάμεσά τους βραβευμένοι με Όσκαρ, BAFTA, Emmy και Χρυσό Φοίνικα. Στην επιστολή που συνυπέγραψαν δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα, φεστιβάλ, τηλεοπτικούς σταθμούς ή εταιρείες παραγωγής που εμπλέκονται σε εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται ονόματα όπως Adam McKay, Asif Kapadia, Ava DuVernay, Gael García Bernal, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Olivia Colman, Susan Sarandon, Tilda Swinton και άλλοι.

Η δήλωση δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου από την οργάνωση Film Workers for Palestine, η οποία τονίζει την ηθική υποχρέωση της κινηματογραφικής κοινότητας να αντισταθεί στη συνενοχή στη βία κατά των Παλαιστινίων. Όπως αναφέρουν, η απόφαση βασίζεται στο κάλεσμα Παλαιστινίων κινηματογραφιστών και εμπνέεται από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid, που αρνήθηκαν τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του απαρτχάιντ.

Η δήλωση καταλήγει με τη δέσμευση των υπογραφόντων να απέχουν από προβολές, συνεργασίες και εμφανίσεις σε ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που συνδέονται με την καταπίεση και την αδικία κατά των Παλαιστινίων.

