Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης» (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ κλήθηκε να απαντήσει για την σφοδρή κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για την απόλυτη σύμπλευση με το Ισραήλ μετά τις επίθεσης στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε επίσης, αν επίκειται η αναγνώριση από τη χώρα μας ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

«Πράγματι η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για το πώς διεξάγεται η επιχείρηση στη Γάζα και τον αδιανόητο πόνο που έχει προκαλέσει», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε όσο δεν σταματά η αδιανόητη ανθρωπιστική τραγωδία. Η θέση μας είναι η λύση δύο κρατών, η μόνη πραγματική λύση. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, το ερώτημα είναι το πότε και το πώς και η χρονική συγκυρία για να δώσουμε την κατάλληλη ώθηση», πρόσθεσε στη συνέχεια.

