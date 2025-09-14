Ο Τραμπ αποκάλυψε το πλάνο του για να τελειώσει άμεσα ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας: «Αν υπακούσει το ΝΑΤΟ...»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως διαθέτει το απόλυτο σχέδιο για να τερματίσει άμεσα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ και την πλήρη συμμόρφωση των μελών του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα προκλητικό μήνυμα προς τα 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και προς «ολόκληρο τον κόσμο», μέσα από τη χθεσινή του ανάρτηση στο Truth Social.

Εξήγησε πως είναι έτοιμος να εφαρμόσει μεγάλες κυρώσεις στη Ρωσία, αρκεί οι χώρες της στρατιωτικής συμμαχίας να συμφωνήσουν να παίξουν με τους δικούς του όρους, προειδοποιώντας παράλληλα πως διαφορετικά «χάνουν τον χρόνο του».

Ο Τραμπ ζητάει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία από το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι η δέσμευσή του για νίκη «ήταν πολύ κάτω του 100%», τονίζοντας ότι κράτη-μέλη συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο παρά τον πόλεμο που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Τουρκία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, μετά την Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με το Centre for Research on Energy and Clean Air. Παράλληλα, Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν επίσης να πραγματοποιούν σχετικές αγορές.

Την Παρασκευή (12/9), η Βρετανία απαγόρευσε σε 70 πλοία που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου να εμπορεύονται στη χώρα, ενώ επέβαλε κυρώσεις σε 30 εταιρείες και πρόσωπα που προμήθευαν τη Μόσχα με ηλεκτρονικά, χημικά και εκρηκτικά.

Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στο ΝΑΤΟ, τόνισε: «Είμαι έτοιμος να επιβάλω μεγάλες κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο και σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από εκεί».

Παράλληλα, κάλεσε τη συμμαχία να επιβάλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα μέχρι να λήξει ο πόλεμος, καθώς, όπως ανέφερε, το Πεκίνο έχει ισχυρό έλεγχο στη Μόσχα.

«Αν υπακούσει το ΝΑΤΟ, ο πόλεμος τελειώνει γρήγορα»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει «γρήγορα», εάν τα μέλη του ΝΑΤΟ ακολουθήσουν τις οδηγίες του. «Αν όχι, απλά σπαταλάτε τον χρόνο μου, αλλά και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή αποστασιοποιήθηκε: «Αυτός δεν είναι πόλεμος του Τραμπ, αλλά του Μπάιντεν και του Ζελένσκι και δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ εάν ήμουν πρόεδρος».

