Τα σαμπουάν 2 σε 1 είναι πραγματικά αποτελεσματικά ή καταστρέφουν τα μαλλιά σου; Τι λένε οι ειδικοί

Το σαμπουάν 2 σε 1 υπόσχεται καθαρισμό και περιποίηση σε ένα βήμα – αλλά μπορεί πραγματικά να αντικαταστήσει το κλασικό σαμπουάν και κοντίσιονερ; Δες τι λένε οι ειδικοί.

Τα σαμπουάν 2 σε 1 υπόσχονται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, συνδυάζοντας καθαρισμό και περιποίηση σε ένα μόνο προϊόν. Όμως, μπορεί πραγματικά ένα προϊόν να κάνει και τα δύο εξίσου καλά; Ή μήπως απλώς πρόκειται για ένα σαμπουάν με «κάτι παραπάνω» στο marketing;

Τι είναι πραγματικά τα σαμπουάν 2 σε 1;

Σύμφωνα με επαγγελματίες κομμωτές και χημικούς καλλυντικών, τα σαμπουάν 2 σε 1 δεν είναι πλήρη κοντίσιονερ. Είναι στην ουσία σαμπουάν που περιέχουν σιλικόνες και ειδικά πρόσθετα, όπως το glycol distearate, που βοηθούν να παραμείνουν αυτά τα συστατικά διαλυμένα στο προϊόν και να απελευθερωθούν στα μαλλιά σου.

Οι σιλικόνες είναι γνωστές για την ικανότητά τους να αφήνουν τα μαλλιά απαλά, λαμπερά και προστατευμένα από την υγρασία και τη θερμότητα. Όμως δεν είναι για όλους...

Αν δεις στο ράφι ένα σαμπουάν με την ένδειξη "ενυδατικό" ή "moisturizing", πιθανόν να περιέχει παρόμοια συστατικά με ένα 2 σε 1. Δηλαδή, η κύρια διαφορά είναι το πώς το παρουσιάζει η ετικέτα.

Είναι τελικά αποτελεσματικά;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά… εξαρτάται από τα μαλλιά σου. Αν έχεις ίσια, λιπαρά ή εύκολα διαχειρίσιμα μαλλιά, ένα 2 σε 1 μπορεί να είναι μια καλή λύση για τις μέρες που βιάζεσαι. Αν έχεις σγουρά, ξηρά ή ταλαιπωρημένα μαλλιά, πιθανότατα δεν θα προσφέρει την ενυδάτωση που χρειάζεσαι – και μπορεί να αφήσει τα μαλλιά σου θαμπά ή φριζαρισμένα.

Γιατί δεν πρέπει να το χρησιμοποιείς συνέχεια

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συχνή χρήση 2 σε 1 μπορεί να έχει τα εξής αρνητικά:

Ξηρότητα: Το σαμπουάν καθαρίζει αλλά αφαιρεί και φυσικά έλαια, τα οποία το "ελαφρύ" conditioning δεν αποκαθιστά.

Συσσώρευση σιλικόνης: Η συνεχής χρήση μπορεί να "βαρύνει" τα μαλλιά, αφήνοντάς τα άτονα και χωρίς όγκο.

Λιγότερη ελαστικότητα: Ειδικά σε μαλλιά που έχουν ανάγκη από πιο βαθιά περιποίηση.

Τι προτείνουν οι κομμωτές;

“Χρησιμοποίησέ το μόνο 1-2 φορές την εβδομάδα, αν τα μαλλιά σου είναι υγιή,” λέει ο hairstylist Andrew Fitzsimons. “Ενδιάμεσα, προτίμησε ένα καλό σαμπουάν και ξεχωριστό conditioner,” προσθέτει.

Επιπλέον, για να απομακρύνεις τη συσσώρευση προϊόντων από τα μαλλιά, χρησιμοποίησε ένα clarifying σαμπουάν κάθε λίγες εβδομάδες.

Τα 2 σε 1 σαμπουάν έχουν τη θέση τους, ειδικά αν:

Βιάζεσαι

Τα μαλλιά σου δεν έχουν ιδιαίτερες ανάγκες

Δεν θέλεις να κουβαλάς πολλά προϊόντα (π.χ. σε ταξίδια)

Αλλά δεν αντικαθιστούν πλήρως την περιποίηση που προσφέρει ένας καλός συνδυασμός σαμπουάν και κοντίσιονερ. Και όπως με κάθε προϊόν, το μυστικό είναι στη σωστή χρήση – και στην εναλλαγή.

