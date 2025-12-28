Αυτές οι 7 συνήθειες σε γερνούν 10 φορές πιο γρήγορα: Ώρα να τις αφήσεις οριστικά στο 2025

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δείχνουν πάντα νεότεροι από την ηλικία τους; Οι ειδικοί εξηγούν ποιες καθημερινές μας κινήσεις επιταχύνουν τη γήρανση και πώς θα τις σταματήσουμε πριν μπει το 2026.

Έχεις κοιτάξει ποτέ κάποιον που έχει ακριβώς την ίδια ηλικία με εσένα και αναρωτήθηκες γιατί δείχνει αισθητά νεότερος; Ή μήπως νιώθεις ότι η εικόνα σου στον καθρέφτη σου δείχνει πιο κουρασμένη, «άδεια» και γερασμένη από όσο αισθάνεσαι πραγματικά μέσα σου;

Σύμφωνα με τον Δρ.Καράμ, πιστοποιημένο πλαστικό χειρουργό προσώπου, η επιταχυνόμενη γήρανση δεν αφορά μόνο μερικές λεπτές γραμμές ή ρυτίδες. Πρόκειται για βαθιές δομικές αλλαγές που συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια του δέρματος και μπορούν να κάνουν ορισμένους ανθρώπους να γερνούν έως και 10 φορές ταχύτερα από άλλους.

