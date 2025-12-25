Τελικά, το τυρί αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας; Τι δείχνουν τα νεότερα δεδομένα

Γιατί το τυρί επανεξετάζεται από την επιστήμη της διατροφής και πώς εντάσσεται σε ένα ισορροπημένο πρότυπο υγιούς γήρανσης.

Είναι πολύ νόστιμο, αγαπητό και βαθιά ενσωματωμένο στην κουλτούρα του φαγητού, ωστόσο συχνά χαρακτηρίζεται ως κάτι που πρέπει να περιορίζεται, να αποφεύγεται ή να συνοδεύεται από ενοχές. Κορεσμένα λιπαρά. Αλάτι. Θερμίδες.

Για χρόνια, το τυρί εντασσόταν στην ίδια κατηγορία με τρόφιμα που θεωρούνταν ότι συμβάλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, γνωστικής έκπτωσης και στη λεγόμενη «γήρανση του εγκεφάλου». Όμως τα τελευταία χρόνια, κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει στην επιστήμη της διατροφής.

Αντί να εξαφανίζεται, το τυρί εμφανίζεται ξανά και ξανά σε μελέτες – μερικές φορές σε σημεία που οι ερευνητές δεν το περίμεναν. Όχι ως τρόφιμο-θαύμα. Όχι ως θεραπεία. Αλλά ως ένα απροσδόκητα ουδέτερο – ή ακόμη και ήπια θετικό – στοιχείο διατροφικών προτύπων που συνδέονται με καλύτερη μακροπρόθεσμη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας του εγκεφάλου και της γνωστικής γήρανσης.

