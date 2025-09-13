Αθώωση μετά από 61 χρόνια για Νοτιοκορεάτισσα: Την είχαν καταδικάσει επειδή έκοψε τη γλώσσα του βιαστή της

Μια γυναίκα στην Νότια Κορέα δικαιώθηκε μετά από 61 χρόνια καθώς είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση επειδή έκοψε την γλώσσα του βιαστή της, στην προσπάθειά της να γλιτώσει.

Μια γυναίκα από τη Νότια Κορέα που είχε καταδικαστεί σε 10 μήνες φυλάκιση επειδή δάγκωσε και έκοψε τη γλώσσα του άνδρα που την βίασε, αθωώθηκε μετά την καταδίκη της. Έπειτα από 61 χρόνια, η 79χρονη άκουσε την Τετάρτη (10/9) σε δικαστήριο της παράκτιας πόλης Μπουσάν, στη νοτιοανατολική Νότια Κορέα, ότι η απόφαση είχε ανατραπεί.

Μετά την απόφαση του δικαστή ότι η γυναίκα ενήργησε σε αυτοάμυνα, εκείνη δήλωσε μέσα στην αίθουσα: «Εγώ, η Τσόι Μαλ-τζα, είμαι επιτέλους αθώα!» Ο αγώνας της για δικαιοσύνη ήρθε στον απόηχο του ισχυρού κινήματος #MeToo το 2018. Μιλώντας για τον λόγο που συνέχισε να παλεύει την υπόθεσή της, είπε: «Για τα θύματα που είχαν την ίδια μοίρα με εμένα, ήθελα να είμαι μια πηγή ελπίδας».

Στη νέα δίκη, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, η Τσόι δικαιολόγησε το γεγονός ότι έκοψε μισή ίντσα από τη γλώσσα του άνδρα, γνωστού μόνο ως «Ρο», εξηγώντας ότι ήταν μια αντίδραση σε «μια άδικη προσβολή της σωματικής της ακεραιότητας και της σεξουαλικής της αυτοδιάθεσης».

Ο βιασμός του 1964

Η επίθεση είχε γίνει ένα βράδυ του Μαΐου το 1964, όταν η 18χρονη τότε Τσόι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον 21χρονο τότε Ρο, ο οποίος της ήταν εντελώς άγνωστος. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που έγινε στην πόλη Γκιμχάε – κοντά στο Μπουσάν – η Τσόι έπεσε στο έδαφος, ενώ ο Ρο της έκλεισε τη μύτη και έβαλε τη γλώσσα του στο στόμα της. Η Τσόι τότε δάγκωσε τη γλώσσα του επιτιθέμενου, κόβοντας ένα κομμάτι της, και κατόρθωσε να ξεφύγει.

Όμως ο εφιάλτης της δεν είχε τελειώσει για τη νεαρή τότε Τσόι. Λίγο αργότερα ο Ρο, οπλισμένος με μαχαίρι, εισέβαλε στο σπίτι της και απείλησε να σκοτώσει τον πατέρα της. Στη συνέχεια κατέφυγε στη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος ότι η Τσόι του προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη, κάτι που αποδέχτηκε τότε ο δικαστής, καταδικάζοντάς την σε 10 μήνες φυλάκιση.

Οι ισχυρισμοί της απορρίφθηκαν, ενώ οι εισαγγελείς υπαινίχθηκαν ακόμη και ότι ήταν ερωτική έλξη προς τον επιτιθέμενο. Ο δικαστής μάλιστα είχε ειρωνικά προτείνει ότι η Τσόι θα έπρεπε να παντρευτεί τον Ρο. Στο μεταξύ, ο Ρο καταδικάστηκε σε ποινή έξι μηνών – με αναστολή δύο ετών – για διάρρηξη και απειλές.

