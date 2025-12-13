Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

Υπάρχει πραγματικά το Ρουμλούκι; - Πώς πήρε το όνομά του; - Ποια η σχέση του με τον Μέγα Αλέξανδρο;-Τα πρόβατα Ρουμλουκίου.

Η ιστορία με τα 450 πρόβατα του κτηνοτρόφου Κώστα Θεοφίλου, τα οποία οδηγήθηκαν σε θανάτωση λόγω ευλογιάς προκάλεσε ενδιαφέρον και συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.

Ο κύριος Θεοφίλου, από το Μικρό Μοναστήρι, έναν οικισμό που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε με συμπτώματα εγκεφαλικού στο νοσοκομείο Γιαννιτσών λίγο μετά την αμετάκλητη απόφαση για θανάτωση των προβάτων του. Ευτυχώς, πλέον, είναι καλά στην υγεία του.

Ο κ. Θεοφίλου υποστηρίζει ότι τα πρόβατά του ανήκουν στη σπάνια φυλή αυτοχθόνων προβάτων Ρουμλουκίου και ίσως ήταν τα τελευταία. Από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Καθηγητή Κτηνιατρικής του ΑΠΘ Γιώργου Αρσένου, η «αυτόχθων φυλή αιγοπροβάτων Ρουμλουκίου» είναι ανύπαρκτη για όλες τις επιστημονικές βάσεις.

