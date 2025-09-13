Wang: Ράπερ θαύμα!

Ο Wang είναι ράπερ που θα συνδεθείς άμεσα μαζί του και θα θες να τον ακούς. Ικανός, ταλαντούχος. Ένας ράπερ θαύμα!

Το όνομα στην αρχή δεν το κρατάς. Γλιστράει από τα χέρια, γίνεται καθαρός, αλλά στιγμιαίος ήχος που εκτονώνεται αμέσως. Βλέπεις τα γράμματά του δίπλα σε άλλα και για κάποια δευτερόλεπτα στέκεσαι και ψάχνεις να μάθεις τι σημαίνει να είσαι ο Wang. Συνεχίζεις με αυτά που ξέρεις και όλα όσα ξέρεις σωρεύονται και μια ωραία ομοιομορφία σχηματίζεται. Δεν σε ενοχλεί. Ακούς, πατάς «stop» και ξανά «play» και συνεχίζεις. Ανάμεσα στα πολύ γνωστά ονόματα, στα λιγότερο, είναι και το δικό του. Στην αρχή λες «για να δούμε…». Και αρχίζεις να βλέπεις την πορεία που έχει διαγράψει και βεβιασμένα καταλήγεις στο επίθετο «ανερχόμενος». Λάθος. Ψάχνεις, όσο μπορείς, στον ωκεανό του διαδικτύου, μπαίνεις στις γνωστές πλατφόρμες ροής περιεχόμενου και συνειδητοποιείς ότι αυτός ο ράπερ είναι εδώ και έχει πυκνώσει τον χρόνο γύρω από το όνομά του. Τι σημαίνει αυτό; Τον ξέρει πολύ κόσμος και τον ξέρει καλά εδώ και χρόνια. Ύστερα έρχεται ακάλεστη η ανάμνηση του live στον Λυκαβηττό. Εκεί μαζεύτηκαν πολλοί δυνατοί ράπερ και όταν ρώτησες τον πιτσιρίκο «εσένα ποιος σου αρέσει;», αυτός σου είπε αμέσως «ο Wang». Και μετά το αλάνι έφυγε ξανά και άφησε το ραπ του να μιλά γι’ αυτόν. Αληθινό παιδί θαύμα!

Ξεχωριστό attitude



Ο Wang είναι ο ράπερ που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ για να τον μάθεις. Περπατά, τρέχει, σε γνωστούς δημιουργικούς δρόμους και με την επιμονή του, τη φωνή του, έχει καταφέρει να βρει τη θέση του ανάμεσα στην τεράστια, πια, ελληνική ραπ σκηνή. Όταν τον ακούς για πρώτη φορά λες μοιάζει με εκείνον… κάτι μου θυμίζει… όσο αφήνεσαι, όμως, στην αφήγησή του τόσο αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διακριτή η μορφή του, η καλλιτεχνική του προσωπικότητα. Είναι ο τρόπος που τοποθετεί τη φωνή του πάνω στο «μπιτ» που τον κάνει να διαφέρει από τους υπόλοιπους. Αν απομονώσεις την εκφορά και το ηχόχρωμα, φτάνεις στον ξεχωριστό κ. Wang.

Η συμπεριφορά, το attitude του, είναι αυτό που κάνει τον εν λόγω αξιοπρόσεχτο. Ο τρόπος που στέκεται και ενεργεί μπροστά από το μικρόφωνο είναι αυτός που έχει θράσος, σιγουριά και μια ωραία αλητεία. Τον ακούς να ραπάρει και αμέσως νιώθεις την άνεση και τη βεβαιότητα του ότι μπορεί να παραδώσει κάθε ρίμα και να ανταποκριθεί σε επίπεδο παραγωγής. Γι’ αυτό και μπορεί να προσαρμόζεται και πότε το ραπ του να είναι δυναμικό, πότε πιο μελωδικό και ήρεμο. Το ύφος του κλασικού πάνω στα μέτρα του σύγχρονου…

Wonderkid



Ο Wang δεν άργησε να γίνει γνωστός. Τα σινγκλ «Wonderkid», «Criminal», «Takeshsi» έκαναν αμέσως αίσθηση. Το πάθος και το ταλέντο του κέρδισαν την προσοχή γνωστών ραπ παραγωγών όπως ο Dof. Τα κομμάτια του είχαν απήχηση και όταν ήρθε το πρώτο άλμπουμ, το «Interrail», το 2022, η καριέρα του απογειώθηκε. Flow, γερά «πατήματα» και μια άνεση που σε έκανε να τον ακούσεις, να τον ακολουθήσεις… Το 2023 έκανε περιοδεία και όπου κι αν έπαιξε η ανταπόκριση ήταν θερμή. Η αμεσότητα και η γεμάτη ζωντάνια σκηνική του παρουσία έφτιαξαν γερούς δεσμούς με το κοινό. Το 2024 «έσκασε» το δεύτερο άλμπουμ με τίτλο «Homesick» και η επιβεβαίωση της ικανότητας και του ταλέντου του ήρθε χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα νούμερα σε Spotify, YouTube και φυσικά στα live δείχνουν πόσο τον γουστάρει ο κόσμος. Και από συνεργασίες τι να λέμε… Ακούστε τον μαζί με Dani Gambino, Bloody Hawk, 12ος Πίθηκο και στο «Arte Povera» του Beats Pliz και θα καταλάβετε. Ο Wang είναι δυναμικός, άνετος και αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Το κοινό τον γουστάρει και μένει πάντα δίπλα στον Wonderkid.

