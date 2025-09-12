«Αν είσαι Τότεναμ δεν σε προσλαμβάνουμε»: Δικαστής στην Αγγλία νομιμοποίησε τις προσλήψεις με βάση την... ομάδα!

Μπορείς να χάσεις δουλειά επειδή υποστηρίζεις την «λάθος» ομάδα; Δικαστής στην Αγγλία έκρινε νόμιμες τις προσλήψεις με βάση τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις, ανοίγοντας συζήτηση που αγγίζει και την Ελλάδα.

Στην Αγγλία το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα αλλά τρόπος ζωής. Οι κόντρες μεταξύ φιλάθλων, που συχνά ξεκινούν από την πλάκα, μπορούν να φτάσουν μέχρι και την επαγγελματική ζωή. Και πλέον, μια δικαστική απόφαση έρχεται να δώσει... νομική κάλυψη σε εργοδότες που δεν θέλουν «αντίπαλους» οπαδούς στο γραφείο τους.

Συγκεκριμένα, ο δικαστής εργασιακών διαφορών Ντάνιελ Ράιτ αποφάνθηκε ότι είναι νόμιμο ένας εργοδότης να απορρίψει υποψήφιο επειδή υποστηρίζει την αντίπαλη ομάδα από αυτήν που στηρίζει το προσωπικό.

Με πιο απλά λόγια; Αν μια εταιρεία αποτελείται αποκλειστικά από φανατικούς της Άρσεναλ, τότε μπορεί να μην προσλάβει κάποιον που δηλώνει... «άρρωστος» με την Τότεναμ, προκειμένου –όπως λέει η απόφαση– να μη διαταράξει την «ομαδική αρμονία».

Η υπόθεση που άναψε φωτιές

Η αφορμή για τη συζήτηση ήρθε από την υπόθεση της Μαΐα Καλίνα, υποψήφιας σε διαφημιστική εταιρεία, η οποία ισχυρίστηκε ότι αποκλείστηκε επειδή δεν ταίριαζε με την κουλτούρα της ομάδας. Εκείνη θεώρησε ότι η προσωπικότητά της –πιο συγκρατημένη, χωρίς βρισιές και χωρίς την αγγλική «παμπ κουλτούρα»– χρησιμοποιήθηκε εναντίον της.

Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε την προσφυγή, εξηγώντας ότι οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να αξιολογούν ποιος ταιριάζει καλύτερα στην υπάρχουσα ομάδα. Και μάλιστα έφερε ως παράδειγμα το σενάριο «Άρσεναλ – Τότεναμ», λέγοντας ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν νόμιμη, έστω κι αν ακραία.

Θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα;

Η απόφαση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία, αλλά και ερωτήματα σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, όπου οι ποδοσφαιρικές κόντρες Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού ή ΑΕΚ – ΠΑΟΚ έχουν πολλές φορές ξεφύγει από τα όρια του γηπέδου, φαντάζει αδιανόητο να «νομιμοποιηθεί» η οπαδική διάκριση στις προσλήψεις.

Τι θα γινόταν αν ένας εργοδότης έλεγε ανοιχτά: «Δεν προσλαμβάνω Παναθηναϊκούς γιατί όλη η ομάδα μου είναι Ολυμπιακοί»; Θα μπορούσε μια τέτοια υπόθεση να σταθεί στα ελληνικά δικαστήρια;

«Αθώο» ή επικίνδυνο προηγούμενο;

Αν και ο δικαστής τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές δεν είναι απαραίτητα καλές για το επιχειρηματικό μέλλον μιας εταιρείας, η απόφαση ανοίγει έναν νέο διάλογο: μέχρι πού μπορεί να φτάσει το δικαίωμα του εργοδότη να επιλέγει με βάση την «αρμονία της ομάδας»;

Για τους Άγγλους, η υπόθεση έγινε viral καθώς ακουμπά ένα από τα πιο καυτά τους πάθη – το ποδόσφαιρο. Για εμάς, βάζει στο τραπέζι ένα κρίσιμο ερώτημα: είναι το οπαδικό πάθος αρκετό για να κρίνει το μέλλον σου σε μια δουλειά;

