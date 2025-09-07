Τύχη-βουνό για Αγγλίδα: Η στιγμή που βικτωριανή εκκλησία καταρρέει, δευτερόλεπτα αφότου η γυναίκα είχε περάσει (vid)

Απίστευτη τύχη είχε μια γυναίκα στην Αγγλία, όταν μια βικτωριανή εκκλησία κατέρρευσε, λίγα δευτερόλεπτα αφότου η γυναίκα είχε περάσει από το σημείο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο Δυτικό Γιορκσάιρ. Στο βίντεο διακρίνεται μια βικτωριανή εκκλησία να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος. Η περιοχή μέσα σε δευτερόλεπτα καλύπτεται με μπάζα.

Ωστόσο, το συγκλονιστικό είναι ότι από το πεζοδρόμιο δίπλα στην εκκλησία, μερικά δευτερόλεπτα πριν, είχε περάσει μια πεζή γυναίκα. Η κατάρρευση σημειώθηκε στις 10 το πρωί, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το κτίριο, που αρχικά κατασκευάστηκε ως Ενωμένη Μεταρρυθμιστική Εκκλησία τη δεκαετία του 1850, χρησιμοποιούνταν ως χώρος δεξιώσεων γάμων από την εταιρεία Monal.

«Ασήμαντο περιστατικό»

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας περιέγραψε την κατάρρευση ως «ασήμαντο περιστατικό». Η Monal ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Τα πιο σημαντικά νέα είναι ότι όλοι είναι απολύτως ασφαλείς. Η ομάδα μας αξιολογεί τα πάντα για να διασφαλίσει ότι ο χώρος παραμένει ασφαλής, προστατευμένος και φιλόξενος για όλους. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε όλους ξανά πολύ σύντομα».

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ δήλωσε: «Μας κάλεσαν στις 10 π.μ. για να μας πουν ότι κάποια από τα κτίρια είχαν καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο και στον δρόμο».

