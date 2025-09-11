Το ολλανδικό στυλ σπιτιού που έγινε μόδα: «Παράδεισος αλλά και προσιτό»

Η στεγαστική κρίση στην Ολλανδία ωθεί χιλιάδες πολίτες να ζουν μόνιμα σε εξοχικά σπίτια. Η τάση που κερδίζει έδαφος.

Η στεγαστική κρίση στην Ολλανδία έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και σε μέρη που κανονικά προορίζονται αποκλειστικά για αναψυχή. Στο Μπάαρλε-Νάσαου, στην επαρχία της Βόρειας Βραβάντης, σχεδόν 800 εξοχικά μέσα σε ένα πάρκο διακοπών έχουν μετατραπεί σε μόνιμες κατοικίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NOS.

Παρότι η μόνιμη διαμονή σε τέτοιου τύπου κατοικίες δεν επιτρέπεται από τον νόμο, η υπουργός Εσωτερικών Μόνα Κέιτζερ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εντός δεκαετίας.

«Το 85% των ενοίκων ζει εδώ μόνιμα», ανέφεραν κάτοικοι στο ολλανδικό δίκτυο. Η πίεση στην αγορά ακινήτων και οι υψηλές τιμές στις μεγάλες πόλεις ωθούν ολοένα περισσότερους σε αυτήν την επιλογή. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που δηλώνουν κύρια κατοικία τα εξοχικά τους, με τον πραγματικό αριθμό να θεωρείται σαφώς μεγαλύτερος.

Μια πρακτική λύση που ανησυχεί τους δήμους

Δήμοι ανά τη χώρα αναζητούν τρόπους να ελέγξουν την κατάσταση, ώστε τα πάρκα να παραμείνουν τουριστικοί προορισμοί. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει πως τα σαλέ και τα μπανγκαλόου γεμίζουν κυρίως με οικογένειες που δεν μπορούν να αντέξουν τις τιμές της αγοράς ή με μετανάστες που δυσκολεύονται να βρουν στέγη.

Ο Σάιμον και ο «παράδεισος δίπλα στο δάσος»

Χαρακτηριστική είναι η ιστορία του 75χρονου Σάιμον Λεουβελίνκ. Μετά το διαζύγιό του, πούλησε το σπίτι του στο Ντόρντρεχτ αλλά τα χρήματα δεν επαρκούσαν για νέα αγορά. Έτσι κατέληξε πριν δέκα χρόνια σε ένα μικρό μπανγκαλόου στο πάρκο.

«Στην αρχή έμοιαζε καταθλιπτικό, αλλά το ανακαίνισα πλήρως. Σήμερα δεν το αλλάζω με τίποτα», λέει. Για τον ίδιο, η ζωή μακριά από την πόλη είναι ιδανική: «Η φασαρία σε τρελαίνει. Εδώ έχει ησυχία, είναι ένας παράδεισος για περπάτημα και ποδηλασία».

Παρότι δεν μπορεί να δηλώσει επισήμως το σπίτι ως κύρια κατοικία, για να αποφύγει τα πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ έχει εγγραφεί στη διεύθυνση της αδελφής του. «Μόλις δοθεί η δυνατότητα, θα το κάνω αμέσως», παραδέχεται.

Στο πάρκο, ο Σάιμον δεν βρήκε μόνο στέγη αλλά και σύντροφο. Γνώρισε μια 77χρονη γειτόνισσα, όταν την βοήθησε με μια μικρή επισκευή στο σπίτι της.

Για πολλούς σαν τον Σάιμον, οι εξοχικές κατοικίες δεν μετατρέπονται μόνο σε λύση ανάγκης, αλλά σε έναν νέο τρόπο ζωής.

