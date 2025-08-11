Δωρεάν αναλήψεις σε όλα τα ΑΤΜ; Ναι, αλλά υπάρχει μια εξαίρεση…
Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καταργούνται οι προμήθειες για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ όλων των ελληνικών τραπεζών, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνεται ανώτατο όριο χρέωσης για τα ΑΤΜ τρίτων παρόχων.
Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συναλλαγών του κοινού και στην ελάφρυνση των καθημερινών τραπεζικών επιβαρύνσεων, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική παρουσία.
Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση
Κατάργηση όλων των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από οποιοδήποτε ΑΤΜ ελληνικής τράπεζας, ανεξαρτήτως της τράπεζας έκδοσης της κάρτας.
Μηδενικές προμήθειες για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων, όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σχέση με την τράπεζα του πελάτη.
Δωρεάν αναλήψεις σε περιοχές όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ από πάροχο εκτός τραπεζών, κυρίως σε μικρές δημοτικές κοινότητες.
Πλαφόν 1,50 ευρώ σε όλες τις χρεώσεις αναλήψεων από ΑΤΜ που ανήκουν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Δωρεάν έλεγχος υπολοίπου, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου του ΑΤΜ.
Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολές εμβασμάτων μέσω web ή mobile banking όταν πραγματοποιούνται από τρίτους παρόχους, προσαρμοσμένη στις χρεώσεις των τραπεζών.
Νομοθετική κατοχύρωση: Καμία τράπεζα δεν μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε χρέωση για ανάληψη μετρητών, από κανένα ΑΤΜ.
Η ρύθμιση έρχεται ως απάντηση στις επανειλημμένες εκκλήσεις πολιτών και επαγγελματικών φορέων για διαφάνεια και δικαιότερη τιμολόγηση των βασικών τραπεζικών υπηρεσιών.
