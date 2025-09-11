Φινλανδός επισκεύαζε μόνος του χωματόδρομο μέχρι που δέχθηκε αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα από τις Αρχές

Ένας πολίτης στη Φινλανδία αποφασίζει να επισκευάσει μόνος του επικίνδυνο χωματόδρομο, παρά τις αρμόδιες αρχές. Η κίνηση αυτή προκάλεσε επίσημη προειδοποίηση για πιθανές ευθύνες.

Στη Φινλανδία, ένας άνδρας αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να επισκευάσει έναν κατεστραμμένο χωματόδρομο στην περιοχή του, προκαλώντας έκπληξη στις τοπικές αρχές.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές του για την επικίνδυνη κατάσταση του δρόμου, δεν πήρε ποτέ απάντηση από τους αρμόδιους. Παράδοξο για την Φινλανδία - φυσιολογικό για... άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο άνδρας, λοιπόν, χρησιμοποίησε τον προσωπικό του εκσκαφέα για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες, καθώς οι συνθήκες δυσχέραιναν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων στην περιοχή.

Ωστόσο, η ενέργειά του προκάλεσε αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές συντήρησης δρόμων. Η Janne Kaartinen, υπεύθυνη έργου στο Κέντρο ELY, δήλωσε ότι «αυτό που κάνατε δεν έπρεπε καν να είχε γίνει» και προειδοποίησε τον πολίτη σχετικά με τις πιθανές ευθύνες σε περίπτωση περαιτέρω ζημιών στον δρόμο.

Σύμφωνα με την Kaartinen, κάποιος που ενεργεί ανεξάρτητα από τις Αρχές, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νομικές αξιώσεις αποζημίωσης.

Η περίπτωση θεωρείται πρωτοφανής για τη Φινλανδία, όπου η συντήρηση των δρόμων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των επίσημων φορέων. Παρόμοιες αρμοδιότητες υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως στην Ισπανία, για παράδειγμα, όπου οι κρατικοί αυτοκινητόδρομοι ανήκουν στο Υπουργείο Μεταφορών, οι περιφερειακοί στη διοίκηση των αυτόνομων κοινοτήτων και οι αστικοί στους δήμους.

