Η στιγμή που η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας λιποθυμάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου: Ο λόγος που κατέρρευσε (vid)

Σόκαρε το περιστατικό της κατάρρευσης της υπουργού Υγείας της Σουηδίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας της θέσης.

Η Ελίζαμπετ Λαν, η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη (9/9), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας της θέσης. Η 48χρονη υπουργός εξελέγη στη θέση αυτή μετά την αποδοχή της παραίτησης του προκατόχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον, από τη σουηδική κυβέρνηση.

Η Γιόχανσον παραιτήθηκε από υπουργός μετά από τρία χρόνια, εγκατέλειψε τη θέση της στο Κοινοβούλιο και απέσυρε την υποψηφιότητά της για τις επόμενες γενικές εκλογές. «'Ηταν προνόμιο να εργαστώ για και με το Χριστιανοδημοκρατικό κίνημα», ανέφερε σε μια ανάρτηση που έκανε στο Facebook.

Η κατάρρευση της Λαν

Μόλις η Λαν ανέλαβε την θέση της Γιόχανσον ανακοινώθηκε συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχαν και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του 61χρονου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον και της 38χρονης αναπληρώτριας πρωθυπουργού της Σουηδίας, Έμπα Μπους.

«Η σουηδική υγειονομική περίθαλψη είναι υψηλής ποιότητας. Το κύριο πρόβλημα είναι οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής», είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησης με δημοσιογράφους. «Πρέπει να μεταβούμε σε μια δίκαιη υγειονομική περίθαλψη. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον κυβερνητικό έλεγχο. Δεν είναι αντάξιο ενός κράτους πρόνοιας το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι περιμένουν υγειονομική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, έχει καταγραφεί η Λαν να λιποθυμά ενώ άκουγε προσεκτικά την ομιλία ενός άλλου αξιωματούχου. Αφού είδε τη νέα υπουργό Υγείας να πέφτει πάνω στο διαφανές βήμα της, η Μπους έσπευσε να τη βοηθήσει.

Ο λόγος της κατάρρευσης της Υπουργού

Η Λαν τοποθετήθηκε αμέσως σε θέση ανάνηψης από την Μπους, η οποία είχε τη βοήθεια στις προσπάθειές της τόσο κυβερνητικών αξιωματούχων όσο και δημοσιογράφων που κάθονταν στις πρώτες σειρές.

Λίγο αργότερα η Λαν κατάφερε να επιστρέψει στη συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του SVT. Είπε στους δημοσιογράφους ότι η λιποθυμία της οφείλεται στο χαμηλό σάκχαρο στο αίμα της.

Το NDTV ανέφερε ότι μετά το επεισόδιο, η προγραμματισμένη συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων με τη Λαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη ακυρώθηκε. «Φαινόταν πολύ άσχημα. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», είπε ένας από τους συμμετέχοντες στη συνέντευξη Τύπου μετά το περιστατικό.

