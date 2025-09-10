10 καθημερινές συνήθειες που εμποδίζουν αποδεδειγμένα τη μακροζωία

Μπορεί να είναι “απλές” συνήθειες, όμως βλάπτουν την υγεία σου - ψυχική και σωματική - χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Οι άνθρωποι στις ημέρες μας επιλέγουν τη μοναχική ζωή, ακόμα κι αν πιστεύουν το αντίθετο. Ο χρόνος που περνούν μπροστά από μια οθόνη κινητού ή υπολογιστή σε καθημερινή βάση, επιβεβαιώνει τον εθισμό τους στον διαδικτυακό κόσμο - έναν κόσμο που, τελικά, δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει. Εγκλωβίζονται σε όσα συμβαίνουν εκεί μέσα, χάνοντας την πραγματική επαφή με το περιβάλλον γύρω τους.

Παράλληλα, δεν εστιάζουν στην προσωπική φροντίδα. Η πνευματική ασχολία, η γνωστική διερεύνηση και η επαφή τους με τον εσωτερικό εαυτό τους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δεδομένο. Η αγάπη και η φροντίδα για τον εαυτό έρχεται σε καθημερινή βάση σε δεύτερη ή σε τρίτη μοίρα. Από τις εξετάσεις ρουτίνας μέχρι την άσκηση και τη διατροφή, δεν επικεντρώνονται σε τίποτα από αυτά που έχουν πραγματική σημασία για τη ζωή τους.

