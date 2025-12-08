Ο άνδρας δεν πρόλαβε να αντιδράσει στην επίθεση του τεράστιου ερπετού.

Κρυμμένο σε ψηλό χορτάρι ένα τεραστίων διαστάσεων φίδι φαίνεται πως έστησε ενέδρα περιμένοντας στο υποψήφιο θύμα του να περάσει από μπροστά του.

Ο 57χρονος Nurdin και η σύζυγος του, επέστρεφαν με το ποδήλατό τους στο σπίτι τους, μέσα από ένα κατάφυτο μονοπάτι φυτείας πιπεριάς σε αγροτική περιοχή της Ινδονησίας, στις 29 Νοεμβρίου, όταν ένας κολοσσιαίος πύθωνας 7 μέτρων, τους επιτέθηκε ανατρέποντας το όχημά τους.

