H FRITZ! εντυπωσίασε τους επισκέπτες της IFA 2025 με τα νέα προϊόντα δικτύωσης που παρουσίασε

Τι αναμένεται από την FRITZ! και τις ανακοινώσεις που έκανε στην IFA 2025

Η FRITZ! παρουσίασε στην IFA 2025 μια σειρά καινοτομιών για συσκευές που αφορούν συνδέσεις οπτικών ινών, συσκευές Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi και όχι μόνο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο FRITZ!Box 6690 Pro, το πρώτο παγκοσμίως router καλωδιακής σύνδεσης με Wi-Fi 7 σε τριπλή ζώνη, ενσωματωμένο DOCSIS modem, καθώς και υποστήριξη smart home μέσω Zigbee και DECT. Προσφέρει ταχύτητες Wi-Fi έως 12 Gbit/s και πλήρεις λειτουργίες τηλεφωνίας, έξυπνου σπιτιού και ασφάλειας, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη λύση για απαιτητικούς χρήστες.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε το FRITZ!Box 6825 4G, μια μικρή και ευέλικτη συσκευή για κινητό ίντερνετ με Wi-Fi 6 και ταχύτητες έως 300 Mbit/s, και ο FRITZ!WLAN Stick 6700 που υποστηρίζει Wi-Fi 7 tri-band για φορητούς υπολογιστές και PCs. Η σειρά επεκτείνεται με τα μοντέλα FRITZ!Box 7630 και 4630 που προσφέρουν Wi-Fi 7 για DSL και Fiber αντίστοιχα με αξιόπιστη συνδεσιμότητα για οικιακή χρήση, gaming και streaming. Για την κάλυψη μεγάλων χώρων, παρουσιάστηκαν οι νέοι Wi-Fi 7 repeaters FRITZ!Repeater 1700 και 2700, καθώς και τα Mesh Wi-Fi σετ 1700 και 2700, τα οποία διασφαλίζουν βελτιωμένη εμβέλεια και σταθερότητα.

Στο πεδίο του smart home, ξεχωρίζει η νέα έξυπνη πρίζα FRITZ!Smart Energy 201, με σύγχρονο σχεδιασμό και χαμηλή κατανάλωση, που ελέγχεται εύκολα μέσω εφαρμογών και υποστηρίζει Matter. Παράλληλα, το FRITZ!OS 8.20 φέρνει βελτιώσεις σε ενεργειακή διαχείριση, ασφάλεια και Mesh Wi-Fi λειτουργίες. Τέλος, το FRITZ!Fon M3 προσφέρει χρήσιμη DECT τηλεφωνία με επιπλέον λειτουργίες πολυμέσων και smart home. Συνολικά, η FRITZ! επενδύει σε υπερυψηλές ταχύτητες, ευρεία συμβατότητα δικτύων και έξυπνες λειτουργίες για το ψηφιακό σπίτι του μέλλοντος, κινητοποιώντας την αγορά με προϊόντα Wi-Fi 7, ευρωπαϊκής κατασκευής και υψηλής ποιότητας.