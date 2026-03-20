Χειμώνας μέσα στην Άνοιξη: Τσουχτερό κρύο το Σαββατοκύριακο - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Μπορεί να μπήκαμε ημερολογιακά στην άνοιξη, όμως ο καιρός έχει άλλη άποψη, με κρύο, καταιγίδες και βοριάδες μέχρι και τη νέα εβδομάδα.

Η άνοιξη κάνει τυπικά την εμφάνισή της, αλλά ο καιρός θυμίζει περισσότερο… καταχείμωνο. Οι επόμενες ημέρες θα κινηθούν σε παρόμοιο μοτίβο, με βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους να κρατούν το σκηνικό του καιρού άστατο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη τις προηγούμενες ώρες αρχίζουν να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά, παρουσιάζοντας ωστόσο σταδιακή εξασθένηση.

Βροχές, καταιγίδες και… χειμωνιάτικες εικόνες

Η Παρασκευή εξελίσσεται σε μια τυπική ημέρα κακοκαιρίας για μεγάλο μέρος της χώρας. Βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις. Το πρωινό ξεκινά με αρκετό κρύο, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και την κεντρική Πελοπόννησο, ενώ μέσα στη μέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να πλησιάζει τα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, που στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο «χρώμα» των ημερών.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι βροχερός, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα υψηλότερα σημεία της Πάρνηθας και στον Κιθαιρώνα, ενώ η θερμοκρασία δύσκολα θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί συννεφιά, με τις βροχές να είναι πιο τοπικές και να επηρεάζουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 13 βαθμούς.

Σαββατοκύριακο με βοριά και νέα επιδείνωση

Το Σάββατο ο καιρός θα πάρει χαρακτηριστικά «βοριά», με τους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο να μεταφέρουν υγρασία και να προκαλούν βροχές κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Αττικοβοιωτία, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες, αλλά το κρύο θα παραμείνει αισθητό.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και την Κυριακή, ενώ το σκηνικό δεν φαίνεται να αλλάζει άμεσα. Αντίθετα, από τις αρχές της νέας εβδομάδας και κυρίως από την Τρίτη, αναμένεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, όπως τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

