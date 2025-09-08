Πανικοβλήθηκε TikToker πωλήτρια: Πούλησε μέσω Vinted στοιχειωμένο πίνακα και της γύρισε πίσω (vid)

Μοιράστηκε στο TikTok την αλλόκοτη εμπειρία της με έναν «ανατριχιαστικό» πίνακα που πούλησε μέσω Vinted. Το παράδοξο; Αν και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε, το αντικείμενο βρήκε τρόπο να επιστρέψει πίσω σε εκείνη.

Χρήστης του TikTok αποφάσισε να πουλήσει στο Vinted έναν κεντημένο πίνακα αλόγου, η οποία, όπως παραδέχτηκε, της προκαλούσε κάτι το ανατριχιαστικό.

Η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε κανονικά, με τον παραλήπτη να λαμβάνει το πακέτο του, το οποίο του άφησε θετική εντύπωση και βαθμολόγησε αρκετά καλά τη συναλλαγή. Όλα έδειχναν πως έχουν τελειώσει... όχι όλα!

Το πακέτο επέστρεψε απρόσμενα: Η κεντημένη υπογραφή που ανατρίχιασε την κάτοχο

Λίγες ημέρες αργότερα, η ιστορία πήρε περίεργη τροπή. Το ίδιο πακέτο, σφραγισμένο και απαραβίαστο, εμφανίστηκε ξανά, αρχικά στο σπίτι της πρώην πεθεράς της και κατόπιν στο κατώφλι της... σαν να μην ήθελε να φύγει από κοντά της.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ήταν η κεντημένη υπογραφή πάνω στην εικόνα: «Sarah McElliott, 14 ετών, 1981». Η λεπτομέρεια αυτή έκανε αρκετούς χρήστες να μιλήσουν για «στοιχειωμένο αντικείμενο» και όχι για απλό λάθος αποστολής.

Οι αντιδράσεις στο TikTok: «Έχει τη δική του ενέργεια»

Οι followers διχάστηκαν. Μερικοί απέδωσαν το περιστατικό σε πρόβλημα στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Άλλοι όμως ήταν πεπεισμένοι ότι η εικόνα «δεν ήθελε να φύγει» και πως επρόκειτο για αντικείμενο με… δική του ενέργεια.

Κάτω από το βίντεο, ένας άλλος χρήστης αποκάλυψε πως είχε παρόμοια εμπειρία με ένα παλιό ξύλινο τσόκαρο που επέστρεφε συνεχώς στη ζωή του. Πολλοί έκαναν λόγο για ενεργειακά δεσμά αντικειμένων ή ακόμη και «προειδοποιήσεις» του σύμπαντος.

