Πανικοβλήθηκε TikToker πωλήτρια: Πούλησε μέσω Vinted στοιχειωμένο πίνακα και της γύρισε πίσω (vid)
Χρήστης του TikTok αποφάσισε να πουλήσει στο Vinted έναν κεντημένο πίνακα αλόγου, η οποία, όπως παραδέχτηκε, της προκαλούσε κάτι το ανατριχιαστικό.
Η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε κανονικά, με τον παραλήπτη να λαμβάνει το πακέτο του, το οποίο του άφησε θετική εντύπωση και βαθμολόγησε αρκετά καλά τη συναλλαγή. Όλα έδειχναν πως έχουν τελειώσει... όχι όλα!
Λίγες ημέρες αργότερα, η ιστορία πήρε περίεργη τροπή. Το ίδιο πακέτο, σφραγισμένο και απαραβίαστο, εμφανίστηκε ξανά, αρχικά στο σπίτι της πρώην πεθεράς της και κατόπιν στο κατώφλι της... σαν να μην ήθελε να φύγει από κοντά της.
Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ήταν η κεντημένη υπογραφή πάνω στην εικόνα: «Sarah McElliott, 14 ετών, 1981». Η λεπτομέρεια αυτή έκανε αρκετούς χρήστες να μιλήσουν για «στοιχειωμένο αντικείμενο» και όχι για απλό λάθος αποστολής.
@sarahandherfriends I don’t know whether to be confused or scared. I’m wondering at this point if I’m actually cursed has this happened to anyone else? I posted something to a buyer and they have clicked received and left postive feedback but they clearly don’t have the parcel as I now have the parcel back! And it had my address on it but for delivered to my EX mother in laws house! This parcel just keeps coming back to me and it’s creepy #cursed#scared#unexplained#vinted#mystery ♬ original sound - Sarah and friends 😂
Οι followers διχάστηκαν. Μερικοί απέδωσαν το περιστατικό σε πρόβλημα στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Άλλοι όμως ήταν πεπεισμένοι ότι η εικόνα «δεν ήθελε να φύγει» και πως επρόκειτο για αντικείμενο με… δική του ενέργεια.
Κάτω από το βίντεο, ένας άλλος χρήστης αποκάλυψε πως είχε παρόμοια εμπειρία με ένα παλιό ξύλινο τσόκαρο που επέστρεφε συνεχώς στη ζωή του. Πολλοί έκαναν λόγο για ενεργειακά δεσμά αντικειμένων ή ακόμη και «προειδοποιήσεις» του σύμπαντος.
