«Πλημμύρισε» από φανουρόπιτες εκκλησία στο Κιλκίς: Το viral βίντεο του TikTok

Viral στο TikTok έγινε το εντυπωσιακό σκηνικό με τις αμέτρητες φανουρόπιτες στο Κιλκίς.

Ο Άγιος Φανούριος, γνωστός ως προστάτης για την ανεύρεση χαμένων αντικειμένων, τιμάται από την εκκλησία στις 27 Αυγούστου. Η μνήμη του έχει συνδεθεί με την παρασκευή της φανουρόπιτας, μιας παραδοσιακής νηστίσιμης πίτας που παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά, αριθμοί οι οποίοι είναι συμβολικοί στην ορθόδοξη παράδοση.

Οι νοικοκυρές φτιάχνουν τις πίτες την παραμονή και ανήμερα της γιορτής και τις μεταφέρουν στον ναό για να ευλογηθούν. Έπειτα τις μοιράζουν σε συγγενείς και γείτονες, συνοδεύοντας την πράξη με μια σιωπηλή ευχή προς τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι έχει χαθεί.

Το εντυπωσιακό σκηνικό στο Κιλκίς που έγινε viral στο TikTok

Φέτος, οι εικόνες από λιτανείες και ευλογίες με δεκάδες φανουρόπιτες κατέκλυσαν τα social media. Χρήστες του TikTok κατέγραψαν και αυτό το έθιμο σε βίντεο από ναούς σε όλη την Ελλάδα, με το έθιμο να γίνεται viral και να αγγίζει νέο κοινό.

Το βίντεο που ξεχώρισε ήρθε από το Κιλκίς, όπου εκατοντάδες φανουρόπιτες είχαν τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα στο προαύλιο ναού, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε πολύχρωμο «χαλί». Η σκηνή ανέδειξε πώς η πίστη και η παράδοση συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμη και στην ψηφιακή εποχή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ