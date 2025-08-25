Εκατομμύρια χρήστες στο TikTok έμειναν άναυδοι όταν ανακάλυψαν σε τι χρησιμεύουν οι πλαϊνές βούρτσες στις κυλιομένες σκάλες (vid)

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε τι χρησιμεύουν οι πλαϊνές βούρτσες που υπάρχουν κατά μήκος στις κυλιομένες σκάλες;

Ένα βίντεο στο TikTok έχει γίνει viral και έχει αφήσει άφωνους εκατομμύρια χρήστες, καθώς έλυσε μια απορία που είχαν όλοι όσοι χρησιμοποιούν κυλιόμενες σκάλες. Οι περισσότεροι χρήστες δεν είχαν ιδέα για ποιον λόγο υπάρχουν βούρτσες κατά μήκος των πλευρών της σκάλας.

«Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε τι χρησιμεύουν οι βούρτσες και στις δύο πλευρές μιας κυλιόμενης σκάλας;» είναι το ερώτημα με το οποίο αρχίζει το σχετικό βίντεο, εξηγώντας ότι οι βούρτσες είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου με πλαστικές λωρίδες και προορίζονται ως «μέσο ασφαλείας».

Ο λόγος που οι κυλιόμενες σκάλες έχουν τις πλαϊνές βούρτσες

Στη συνέχεια το βίντεο λύνει την απορία για την ύπαρξη των βουρτσών. «Όταν η κυλιόμενη σκάλα λειτουργεί, υπάρχει ένα κενό μεταξύ των σκαλοπατιών και του πλαϊνού μέρους - και αυτό εγκυμονεί κρυφούς κινδύνους», εξηγεί. Οι βούρτσες λειτουργούν σαν ένα μαλακό φράγμα.

Αυτό όχι μόνο καλύπτει το μικρό κενό στα πλάγια, αλλά βοηθά επίσης, στο να μην πιαστούν στο κενό στην άκρη αντικείμενα, όπως λυμένα κορδόνια παπουτσιών, τσάντες, μακριά ρούχα όπως παντελόνια και φούστες ή φαρδιά στριφώματα.

«Μπορεί επίσης να αποθηκεύσει μικρά αντικείμενα, μειώνοντας την πιθανότητα να πέσουν στο κενό», προσθέτει. «Εμποδίζει την είσοδο υπολειμμάτων στο εσωτερικό της κυλιόμενης σκάλας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού», αναφέρει επίσης.

Τέλος, εξηγεί ότι «αν οι βούρτσες τρίβονται στο πλάι των παπουτσιών σας, αυτό αποτελεί προειδοποίηση ότι βρίσκεστε πολύ κοντά στην άκρη της κυλιόμενης σκάλας» και ότι θα πρέπει να «κινηθείτε προς τη μέση».

Και καταλήγει: «Για την ασφάλειά σας, λοιπόν, μην είστε αφελείς και χρησιμοποιείτε τις βούρτσες για τις κυλιόμενες σκάλες για να καθαρίζετε τα παπούτσια σας».

Ακόμα και οι ραβδωτές αυλακώσεις σε κάθε σκαλί της κυλιόμενης σκάλας εξυπηρετούν έναν σκοπό ασφάλειας, βοηθώντας σας να διατηρείτε τη σταθερότητά σας, μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης και επιτρέποντας την αποστράγγιση.

Viral το βίντεο: «Νόμιζα ότι ήταν για να καθαρίζω τα παπούτσια μου»

Το βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 1,4 εκατομμύρια φορές και έχει περισσότερα από 121.000 likes. Έχει προσελκύσει εκατοντάδες σχόλια από σοκαρισμένους ανθρώπους που υποψιάζονταν ότι οι πλευρικές βούρτσες ήταν χαρακτηριστικό ασφαλείας, αλλά ποτέ δεν είχαν καταλάβει ακριβώς πώς λειτουργούσαν.

«Ω, το χρησιμοποιώ για να καθαρίζω τα παπούτσια μου. Λάθος μου, δεν το ήξερα», έγραψε κάποιος. «Νόμιζα πραγματικά ότι ήταν για να καθαρίζω τα παπούτσια μου», συμφώνησε ένας άλλος. «Ποιος χρησιμοποίησε τις βούρτσες για να καθαρίσει τα παπούτσια του;», σχολίασε κάποιος άλλος.

«Δεν τους είπαν ποτέ οι γονείς τους ιστορίες για το πώς τα παιδιά θα τα ρουφούσε από κάτω η κυλιόμενη σκάλα αν στέκονταν πολύ κοντά στην άκρη ή αν τους είχαν λυθεί τα κορδόνια των παπουτσιών;», έγραψε άλλος.

