Η Νατάσσα Μποφίλιου στο Gazzetta: «Μας βλέπουν ανίσχυρους μέχρι να γίνουμε το ποτάμι που δε γυρίζει πίσω»

Αυτή η εύψυχη καλλιτέχνιδα προσφέρει στην κοινωνία την ομορφιά της φωνής, της ψυχής της… Στις 22 Σεπτεμβρίου θα φωτίσει τη σκηνή του θεάτρου Λυκαβηττού.

Εδώ δεν υπάρχει αρχή και τέλος… Μόνο μια ξαφνική συνέχεια που σε συνεπαίρνει, μια φωνή που σου λέει άντεξε, πάλεψε, αντιστάσου, νιώσε, αγάπα! Είναι η Νατάσσα Μποφίλιου, είναι ο άνθρωπος, το σώμα, η ψυχή, η φωνή, είναι ένα πλάσμα που ξέρει ότι για να αγαπήσεις και να αγαπηθείς πρέπει να πολεμήσεις κάθε αντίδραση, κάθε μαύρη σκέψη, κάθε βάρβαρη πράξη. Δεν υπάρχει κόστος παρά μόνο στην απραξία της απάθειας και η Νατάσσα Μποφίλιου δεν είναι θα μείνει ποτέ άπραγη και απαθής, ποτέ!

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Λυκαβηττού για να κλείσει τον κύκλο του εγχειρήματος «Κάτι Καίγεται». Μαζί της, πάντα, οι Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και μαζί της το κοινό που ξέρει να διαχωρίσει το φως από το σκοτάδι, τη φωτιά από την καταστροφή. Λίγες μέρες πριν το live η αξιόλογη καλλιτέχνιδα μας μιλά για τη συναυλία που έρχεται, για τη μουσική, για τις επιθέσεις που δέχεται κατά καιρούς στα social media, για τη γενοκτονία στη Γάζα και για το ένα σύνθημα που αξίζει να ακούγεται κάθε φορά: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Την ευχαριστούμε.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου παρουσιάζετε στον Λυκαβηττό την παράσταση «Κάτι Καίγεται 2 – Ο Μεγάλος Κύκλος». Θα λέγατε ότι η ζωή, η τέχνη, είναι μια μεγάλη κυκλική πορεία; Επιστρέφουμε σε σταθερά σημεία αναφοράς και συνεχίζουμε.

Θα έλεγα ότι όλα στη ζωή μας είναι κύκλοι που ανοίγουν και κλείνουν. Εμείς οι τρεις (σ.σ Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος οι άλλοι δύο) θα μπορούσε να πει κάποιος πως έχουμε εμμονή με αυτή τη ροή. Την εμπιστευόμαστε και την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Στις 22 Σεπτεμβρίου κλείνει ο μεγάλος κύκλος του «ΚΑΤΙ ΚΑΙΓΕΤΑΙ» και θα πάρουμε τις απαραίτητες αποστάσεις από το ρεπερτόριο και τις συναυλίες τον Χειμώνα, για να αρχίσουμε να ψάχνουμε το επόμενο μας βήμα.

Η μουσική μπορεί να βάλει «φωτιά» στον κόσμο και να τον αναγεννήσει;

Η μουσική μπορεί να γίνει σπίθα! Δυστυχώς, δεν φτάνει να βάλει μόνη της φωτιά. Θέλει αέρα να τη σηκώσει. Μπορεί να γίνει γέφυρα, αλλά δεν μπορεί να ενώσει αν δεν υπάρχουν στέρεα εδάφη να χτιστεί.

Όταν έχετε στίχους γεμάτους νόημα και ουσία, αισθάνεστε ότι έχετε μεγαλύτερη ευθύνη ερμηνευτικά; Για το πώς θα τους μεταφέρετε στο κοινό…

Οι στίχοι που τραγουδάω, είναι οι στίχοι που καταλαβαίνω και αισθάνομαι. Δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω άλλους. Είναι ευθύνη να πορευόμαστε μέσα στις ζωές των ακροατών μας. Και επιλογή ο τρόπος που το κάνουμε. Αισθάνομαι ότι τα τραγούδιά μας κουβαλούν αυτό που είμαστε και χαίρομαι που βρίσκουν καταφύγιο στις ψυχές του κοινού μας. Είναι τιμή μας.

«Η τέχνη μας είναι ένας τρόπος να κρατηθούμε ειλικρινείς, αλληλέγγυοι, παρόντες στην πλευρά της ιστορίας που εμείς θεωρούμε τη σωστή»

Η αγάπη και η στήριξη του κόσμου σας βοηθάει δημιουργικά;

Μας τροφοδοτεί και μας απογειώνει!

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, τέτοιες εκδηλώσεις είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις που έχουμε ανάγκη;

Στους καιρούς που ζούμε νιώθω πως κάνουμε ο,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί. Η τέχνη μας είναι ένας τρόπος να κρατηθούμε ειλικρινείς, αλληλέγγυοι, παρόντες στην πλευρά της ιστορίας που εμείς θεωρούμε τη σωστή, με τη φυλή μας.

Όταν ενώνεται η φωνή του καλλιτέχνη με αυτή του κοινού, τι προκύπτει;

Η συναυλία! Αυτό είναι η συναυλία!

Όταν ανεβαίνετε στη σκηνή, κρατάτε κάτι για τον εαυτό σας;

Γενικά έχω την τάση να μην κρατάω κάτι για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω που θα με βγάλει αυτό ως επιλογή, αλλά ξέρω ότι μου χάρισε αυτές τις σχέσεις με τους ανθρώπους μου και το κοινό μας. Δεν θα το άλλαζα για τίποτα στον κόσμο.

«Η αποτυχία είναι γείωση και μάθημα όταν δεν σε συντρίβει. Η επιτυχία είναι αδρεναλίνη και υπέρβαση, ενθουσιασμός. Θέλει διαχείριση»

Ποιο είναι το κόστος της επιτυχίας και ποιο το κέρδος της αποτυχίας;

Η αποτυχία είναι γείωση και μάθημα όταν δεν σε συντρίβει. Να αποτύχεις, σημαίνει να μάθεις πως την επόμενη φορά μπορείς να επιτυχείς. Η επιτυχία είναι αδρεναλίνη και υπέρβαση, ενθουσιασμός. Είναι χρήσιμη ως καύσιμο και εθιστική όπως όλα τα ωραία πράγματα. Θέλει διαχείριση.

Ποια είναι η αποστολή του καλλιτέχνη στην κοινωνία;

Όποια και κάθε ανθρώπου. Να φτιάξει μια όμορφη ζωή, να είναι χρήσιμος, να αγαπήσει και να αγαπηθεί.

Αν διαλυόταν η «μουσική Ελλάδα», με ποια υλικά θα την ξαναφτιάχνατε;

Με αυτά που φτιάχτηκε η ελληνική μουσική και η μουσική όλου του κόσμου: τον έρωτα, την αγάπη, τον πόνο, τις αγωνίες, την αντίσταση στο άδικο, την ομορφιά.

«Πιστεύω στα ανώτερα, στα δικαιότερα. Και με αυτή την πίστη έχω σκοπό να πορευτώ»

Παίρνετε πάντα θέση για τα πράγματα και αυτό είναι αξιόλογο. Πόσο σας έχει κοστίσει προσωπικά και καλλιτεχνικά;

Όλα τα πράγματα που επιλέγουμε έχουν ένα τίμημα. Για μένα είναι ευτυχία ότι νιώθω εντάξει με τη συνείδηση μου. Έχω βρει τους ανθρώπους μου και την πλευρά που στέκομαι στην κοινωνία. Το τίμημα είναι η έκθεση, ο διασυρμός, η λάσπη κάποιες φορές… Αλλά θα το πλήρωνα όσες φορές κι αν χρειαστεί γιατι αισθάνομαι ότι η θέση που διαλέγω είναι πολύ πιο πάνω από εμένα και το προσωπικό μου τίμημα. Πιστεύω στα ανώτερα, στα δικαιότερα. Και με αυτή την πίστη έχω σκοπό να πορευτώ.

Το φύλο σας έχει παίξει πιστεύετε ρόλο στις επιθέσεις που δέχεστε κατά καιρούς στα social media;

Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού μεσα στην κοινωνία. Θα έλειπε από τα social media; Το αντίθετο! Καλλιεργείται και κανονικοποιείται από μερίδα ανθρώπων. Κι εμείς συνεχίζουμε να στεκόμαστε απέναντι και να πολεμάμε κάθε διάκριση. Είναι τρομερό ότι η απάντηση στην ερώτηση σου είναι -ναι- και εχουμε 2025.

Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία αυτή τη στιγμή. Τελικά, είμαστε τόσο ανίσχυροι απέναντι στη βαρβαρότητα;

Μας βλέπουν ανίσχυρους μέχρι να γίνουμε το ποτάμι που δε γυρίζει πίσω. Παλεύουμε κάθε μέρα για αυτό και δεν κάνουμε βήμα πίσω. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

INFO

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

Κάτι Καίγεται 2 - Ο Μεγάλος Κύκλος

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ώρα έναρξης: 21:30

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Γενική είσοδος: 20 ευρώ. Ταμείο 25 ευρώ.

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

