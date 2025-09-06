Ο Ραψωδός Φιλόλογος και η ελεγεία μιας εμμονής

Ο ράπερ Ραψωδός Φιλόλογος παρουσιάζει στην Τεχνόπολη, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, το νέο του άλμπουμ «ΕΤΑΤ 2: Ελεγεία μιας εμμονής».

Το ραπ είναι αφήγηση, είναι πάθος, είναι ρυθμός, είναι «μάχη», είναι ρίμες που «καίνε», είναι λόγια που δεν φταίνε, είναι αναμνήσεις που μένουν εδώ και πουθενά δεν πάνε, είναι η αντίσταση στο «τώρα» και η φροντίδα του «χθες», είναι οι «μπάρες» που σπάνε την αμηχανία και τη αδυναμία, είναι τα «μπιτ» που αλλάζουν τη εμμονή, είναι… Θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά, να φτιάξουμε εικόνες μέσα από τις εικόνες που μας δίνει το εν λόγω μουσικό είδος, θα μπορούσαμε να αφεθούμε στο flow των ράπερ και ό,τι θέλει ας γίνει. Εμείς, το κοινό, οι ερασιτέχνες ακροατές, ψάχνουμε πάντα αυτούς που κάνουν την αφήγηση απαγγελία και την απαγγελία ποιητικό αστερισμό γραμμένο σε πεντάγραμμο. Στο ασύνορο σύμπαν της ελληνικής ραπ σκηνής υπάρχει τέτοιος ράπερ. Το όνομά του είναι Ραψωδός Φιλόλογος και στόχος του είναι το μυαλό, αυτή η ανεξερεύνητη και διαχρονικά γοητευτική ανθρώπινη περιοχή. Ο καλλιτέχνης αυτός θα μπορούσε να είναι το τέκνο που απέδρασε από τον πλανήτη Κρύπτον ή ο ταπεινός προφήτης που περπατά και αφηγείται τα συμπαντικά δεινά. Είναι, όμως, ράπερ και ο κρυστάλλινος λόγος του θα σας κάνει να τον ακούσετε. Στις 9 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναιών, θα παρουσιάσει τον τελευταίο του δίσκο «ΕΤΑΤ 2: Ελεγεία μιας εμμονής». Να είστε εκεί!

Ελεγεία, μάθηση, ανακάλυψη



Ας πάμε αμέσως στην υπερβολή για να αντιληφθούμε την πραγματικότητα γύρω από τον συγκεκριμένο ράπερ. Ακούγοντας τη φωνή και την αφηγηματική του προσπάθεια, ο Ziggy Stardust μας έρχεται στο μυαλό. Ναι, το alter ego του ανυπέρβλητου Ντέιβιντ Μπόουι βρίσκει μια ιδιαίτερη ανακλαστική επιφάνεια στον Ρ.Φ. Αφήστε τις κατηγοριοποιήσεις και μείνετε στη διάδοση των ιστοριών και στη μεταμόρφωση των υποκειμένων. Ο τρόπος που μεταφέρονται τα ραπ λόγια αποκαλύπτει μια καθαρότητα που περικλείει μέσα της όλες τις προσαρμογές, μεταλλάξεις του ράπερ που θέλει να φτάσει ο ήχος και η αφήγησή του πολύ μακριά. Αν ακούσετε προσεκτικά κάθε δουλειά του Ραψωδού, θα αντιληφθείτε ότι το ηχητικό «μέταλλο», τόσο σε επίπεδο φωνητικό, όσο και στο παραγωγικό πεδίο, διαθέτει μια… διαστημική διάσταση. Αυτό οφείλεται στην προσέγγιση, εκπαίδευση και πνευματική ανησυχία του συγκεκριμένου ράπερ. Οι λέξεις και οι ήχοι γι’ αυτόν συνομιλούν και είναι ο πνευματικός πλούτος που ορμά στον ελάχιστα γνωστό κόσμο της μουσικής. Κάπως έτσι φτάνουμε στη σύνδεση με την περσόνα του Ziggy. Το νέο άλμπουμ έχει την ομορφιά της ελεγείας, την εμμονής της μάθησης και της ανακάλυψης και τη διαστημική διάσταση που φαίνεται να αγαπά ο Ραψωδός. Και ο ήλιος αυτού του μικροσύμπαντος: ο εγκέφαλος.

Πάντα ανήσυχος, πάντα να ψάχνει τη γνώση



Το «ΕΤΑΤ 2: Ελεγεία μιας μνήμης» είναι η συνέχεια του «Εγκεφαλικού τετ α τετ» (2009) και σηματοδοτεί τα 22 χρόνια του στη δισκογραφία. Ο Ραψωδός πάντα ανήσυχος, πάντα να ψάχνει τη γνώση και τη δύναμη των λέξεων, παραδίδει ένα άλμπουμ που έχει πάθος, τον δικό του αφηγηματικό τρόπο, εύληπτος και σαφής, ενώ το μουσικό τοπίο γεμίζει με αστρικές, διαστημικές και απρόσμενες ηχητικές εκφράσεις, εκφάνσεις. Το τελευταίο στηρίζεται στην ατμόσφαιρα που στήνει σε επίπεδο παραγωγής και του ταιριάζει απόλυτα. To LP αποτελείται από οκτώ κομμάτια και τη μουσική παραγωγή υπογράφει ο Solmeister. Στη σύνθεση και τη φωνητική επεξεργασία βρίσκονται οι Γιώργος Κουρέλης. OH6. Το εξώφυλλο του δίσκου επιμελήθηκε ο 3rdEyeRevolution.

Και φτάνουμε στη βραδιά της 9ης Σεπτεμβρίου και τη ζωντανή εμφάνιση στην Τεχνόπολη. Ο Ραψωδός Φιλόλογος επιστρέφει και προβλέπεται μοναδική εμπειρία θέασης και, κυρίως, ακρόασης. Η αφηγηματική δεινότητα του Ρ.Φ και το επιβλητικό του ύφος είναι κάτι που αξίζει να το δεις live. Αν θέλετε ένα μικρό δείγμα, δείτε και ακούστε στο YouTube το κομμάτι «Θανατοποινίτης» (piano version live). Στη σκηνή της Τεχνόπολης θα τον συντροφεύσουν Vale Tudo, Ladose (Λόγος Απειλή, Κριτής, Μπούκλας), Tiny Jackal, Xplicit (Στίχοιμα), Ζωγράφος. Τη συναυλία αυτή δεν πρέπει να τη χάσετε.

INFO

Ραψωδός Φιλόλογος

Παρουσίαση άλμπουμ «ΕΤΑΤ 2: Ελεγεία μιας εμμονής»

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης 20:00

Opening Act: Vale Tudo

Special Guests:

Ladose (Λόγος Απειλή, Κριτής, Μπούκλας)

Tiny Jackal

Xplicit (Στίχοιμα)

Ζωγράφος

Εισιτήρια ΕΔΩ

Θα μπει λεωφορείο για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, για την ημέρα της συναυλίας. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

*Ο Ραψωδός Φιλόλογος σε Spotify, YouTube, Facebook, Instagram

