Η Gen Z «καταστρέφει» την μπύρα: Οι νέοι βάζουν πάγο και αλλάζουν τις συνήθειες (vid)

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ενήλικες κάτω των 35 δηλώνουν ότι βάζουν παγάκια στη μπύρα τους για να παραμένει δροσερή. Η τάση αυτή, που ξεκίνησε από τη Γαλλία, φαίνεται να εξαπλώνεται διεθνώς και να ανησυχεί τους λάτρεις του αγαπημένου ποτού. Εσείς τι λέτε;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε 2.000 άτομα, ποσοστό 28% των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 35 ετών παραδέχονται ότι προσθέτουν πάγο στη μπύρα τους, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από την εταιρεία LG, η οποία χρηματοδότησε τη μελέτη.

Το πραγματικό ποσοστό μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο. Ένα επιπλέον 10% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να βάλουν πάγο στη μπύρα τους, αλλά νιώθουν ντροπή να το ζητήσουν δημόσια. Παράλληλα, 20% ανέφεραν ότι έχουν δεχθεί παρατηρήσεις ή αρνητικά σχόλια από φίλους, συγγενείς ή προσωπικό μπαρ όταν το δοκίμασαν.

Γιατί οι ειδικοί αντιδρούν: Από πού ξεκίνησε η μόδα

Οι γνώστες της μπύρας θεωρούν ότι η πρακτική αυτή αλλοιώνει τη γεύση. Η μπύρα είναι ήδη ένα ποτό με λεπτές ισορροπίες αρωμάτων και η προσθήκη πάγου αραιώνει το προφίλ της, κάνοντάς την πιο άγευστη. Η παρασκευή της άλλωστε απαιτεί φροντίδα και ακρίβεια, γεγονός που καθιστά τις παρεμβάσεις αμφιλεγόμενες.

Η συνήθεια αυτή προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία, και ειδικά τις νότιες περιοχές της χώρας, όπου σε ιδιαίτερα ζεστές ημέρες είναι κοινό να σερβίρεται μπύρα με πάγο. Αν και οι Αμερικανοί συχνά επικρίνουν τη γαλλική κουλτούρα για την περιορισμένη χρήση παγωμένων ποτών, η πραγματικότητα δείχνει πως οι συνήθειες αλλάζουν.

@fox5newyork Ice, ice, maybe? A new TikTok trend has people cooling their beer with cubes, sparking a fiery debate among drinkers. ♬ original sound - FOX 5 NY

Νέα ποτά και διαφορετικές γεύσεις

Η μπύρα με πάγο δεν είναι η μοναδική καινοτομία. Σε κάποιες χώρες σερβίρεται μίξη μπύρας με αναψυκτικά, όπως το γνωστό «diesel» στη Γερμανία, που συνδυάζει μπύρα και Coca-Cola, ή το κλασικό «shandy», με μπύρα και λεμονάδα.

Αν και η μόδα με τον πάγο στη μπύρα προκαλεί αντιδράσεις, η γενικότερη κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται. Οι νεότερες γενιές πίνουν λιγότερο από τις προηγούμενες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει στόχο να περιορίσει την κατανάλωση κατά 20% έως το 2030.

