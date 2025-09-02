Το μεγαλύτερο σε διάρκεια hangover που έχει καταγραφεί ποτέ κράτησε 4 εβδομάδες: Ήπιε 60 πίντες μπύρας

Το 2006 ένας 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας καταναλώσει 60 πίντες μπύρα, με το hangover να διαρκεί για τέσσερις εβδομάδες.

Ένας άνδρας από τη Γλασκώβη υπέστη το μεγαλύτερο σε διάρκεια hangover που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιατρική ιστορία. Ήπιε 60 πίντες μπύρας και κατέληξε να υποφέρει φρικτά για περίπου τέσσερις εβδομάδες, αν και ορισμένα από τα συμπτώματά του διήρκεσαν ακόμη περισσότερο.

Το περιστατικό συνέβη το 2006 , όταν ο 37χρονος τότε άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κακή κατάσταση έχοντας καταναλώσει μια τεράστια ποσότητα αλκοόλ. Για την ακρίβεια ήπιε 60 πίντες μπύρας.

Hangover 4 εβδομάδων

Παρόλο που ήταν ακόμα ζωντανός μετά από 60 πίντες μπύρας, ο άντρας πάλευε με θολή όραση και επίμονο πονοκέφαλο. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είπε στους γιατρούς ότι τα συμπτώματά του κρατούσαν τέσσερις εβδομάδες.

Όταν τον εξέτασαν, δεν βρήκαν κανένα σημάδι κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ή λοίμωξης, αλλά μια σπονδυλική παρακέντηση αποκάλυψε ότι υπήρχε πίεση στον εγκέφαλό του.

Στη συνέχεια, ο άνδρας αποκάλυψε ότι είχε κάνει υπερκατανάλωση αλκοόλ μετά από μια «οικογενειακή κρίση» κατά την οποία είχε καταναλώσει τεράστια ποσότητα μπύρας. Έτσι οι γιατροί είχαν μια πιο σαφή εικόνα για το τι του συνέβαινε πραγματικά.

Γλίτωσε τα χειρότερα

Έχοντας υποφέρει για τέσσερις εβδομάδες από ένα επώδυνο hangover, περαιτέρω εξετάσεις που υποβλήθηκε, διαπίστωσαν ότι θα μπορούσε να πάσχει από σύνδρομο αντιπηκτικού λύκου, το οποίο συμβαίνει όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος επιτίθεται στα δικά του κύτταρα.

Ένας ειδικός διαπίστωσε ότι ο 37χρονος έπασχε από αιμορραγία των νευρικών ινών και πρήξιμο των οπτικών νεύρων, κάτι που οι γιατροί απέδωσαν στην τεράστια ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει. Διαπίστωσαν ότι το αλκοόλ είχε πυροδοτήσει το αυτοάνοσο πρόβλημα. Έτσι ενώ υπέφερε από έναν φρικτό πονοκέφαλο από το hangover, το σώμα του είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι είχε συνειδητοποιήσει.

Οι επιπτώσεις του hangover κράτησαν μήνες

Οι επιπτώσεις που προκλήθηκαν από το hangover δεν κράτησαν μόνο τέσσερις εβδομάδες, αλλά μήνες. Χρειάστηκαν έξι μήνες για να ανακάμψουν πλήρως τα οπτικά νεύρα του 37χρονου από το σοκ που είχαν υποστεί.

