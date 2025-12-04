Οι μαθητές στο 7ο Γυμνάσιο της Γλυφάδας «έπιασαν δουλειά» και λειτουργούν μόνοι τους το κυλικείο!

Όλα ξεκίνησαν από ένα πρόβλημα που δεν έβρισκε λύση: οι διαγωνισμοί για τη διαχείριση του κυλικείου στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας συνεχώς μπλόκαραν, κανείς δεν αναλάμβανε και το σχολείο έμενε χωρίς κυλικείο. Το αποτέλεσμα; Οι μαθητές είπαν «αφήστε το σε εμάς». Και το εννοούσαν. Χωρίστηκαν σε βάρδιες, έστησαν το δικό τους μικρό επιχειρησιακό πλάνο και άνοιξαν το πιο ιδιαίτερο κυλικείο της χρονιάς. Ένα κυλικείο φτιαγμένο από τα παιδιά για τα παιδιά.

Με μια πρώτη ματιά, μοιάζει με μια όμορφη μαθητική πρωτοβουλία. Με δεύτερη, όμως, συνειδητοποιείς ότι μιλάμε για μια μικρή σχολική startup. Το κυλικείο λειτουργεί πλέον αποκλειστικά από μαθητές, οι οποίοι οργανώνονται, καταγράφουν ανάγκες, διαχειρίζονται το ταμείο και φροντίζουν τα αποθέματα. Και το σημαντικότερο: πουλούν μόνο υγιεινά προϊόντα: φρούτα, τσουρέκια, κουλούρια και σνακ χωρίς τις γνωστές «παγίδες» των συσκευασμένων λιχουδιών.

Ένα μάθημα επιχειρηματικότητας… με άρωμα φούρνου

Τα παιδιά εξηγούν μπροστά στην κάμερα του ΣΚΑΪ ότι μέσα από αυτή την εμπειρία δεν μαθαίνουν μόνο πώς λειτουργεί ένα κυλικείο. Μαθαίνουν πώς λειτουργεί μια ομάδα. Πώς γίνεται η σωστή διαχείριση, πώς μιλάνε με «πελάτες», πώς επιλέγονται προϊόντα που κάνουν καλό στο σώμα και πώς μπορείς να συνδυάσεις ευθύνη με δημιουργικότητα. «Μας βοηθάει ώστε να καταλάβουμε την αγορά και να μπούμε στον χώρο των πωλήσεων», λένε χαρακτηριστικά.

Το κερασάκι στην τούρτα; Όλα τα κέρδη πηγαίνουν αποκλειστικά στον κουμπαρά της σχολικής εκδρομής. Όχι σε εργολάβους, όχι σε εταιρείες, αλλά στα ίδια τα παιδιά που δουλεύουν κάθε μέρα για να λειτουργήσει ομαλά το κυλικείο.

Σε μια εποχή που μιλάμε συνεχώς για τη σημασία της πρακτικής εκπαίδευσης, το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας κατάφερε κάτι απλό: να δώσει στα παιδιά χώρο να δοκιμάσουν, να οργανώσουν, να δημιουργήσουν και να μάθουν κάτι πραγματικό. Και αυτό το κάνει το κυλικείο τους όχι απλώς διαφορετικό, αλλά παράδειγμα προς μίμηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ