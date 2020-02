Πίθηκος βοηθάει άνθρωπο να σκαρφαλώσει σε μπαλκόνι (vid)

Είναι γνωστή η σχέση του ανθρώπου με τον πίθηκο.

Και αυτό το βίντεο ίσως αποδεικνύει ότι οι διαφορές μας, τελικά, είναι μικρές...

Όπως μπορείτε να δείτε, λοιπόν, ένας πίθηκος κρατάει και τραβάει από το χέρι έναν άνδρα, οδηγώντας τον σε μια ξύλινη κατασκευή.

Ανεβαίνει πρώτος και τότε τείνει το χέρι του, για να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον τραβήξει, για να ανέβει και αυτός στο μπαλκόνι!

«Όλοι εξελιχθήκαμε από τους πιθήκους και παραδεχόμαστε ότι είμαστε σαν πίθηκοι… Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σπάνια συνειδητοποιούμε ότι είμαστε πίθηκοι και από πολλές απόψεις είμαστε κατώτεροι από αυτούς», γράφει στο σχόλιο, στην ανάρτηση του βίντεο στο Twitter, ο έκπληκτος άνδρας.

We all evolved from apes & admit that we are like apes....

But the problem is that we seldom realise that we are apes & in many aspects we are inferior to them pic.twitter.com/UZAxEry9on

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 21, 2020