Γυναίκα στις ΗΠΑ είδε το δέρμα της να «πέφτει» μετά από λήψη ιβουπροφαίνης: Η σπάνια πάθηση που παραλίγο να την σκοτώσει

Νεαρή μητέρα από τη Νεμπράσκα κατέληξε σε μονάδα εντατικής θεραπείας με το δέρμα της να αποκολλάται σχεδόν ολοκληρωτικά, ύστερα από σπάνια αντίδραση στην ιβουπροφαίνη. Οι γιατροί της έδωσαν μόλις 5-10% πιθανότητες επιβίωσης. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!)

Η 27χρονη Αλέσια Ρότζερς έπαιρνε τακτικά ιβουπροφαίνη για να αντιμετωπίσει το πρήξιμο και τον πόνο μετά την καισαρική τομή με την οποία γέννησε τον γιο της το 2020. Αν και είχε συνέλθει, συνέχισε να καταναλώνει το φάρμακο δύο φορές την ημέρα.

Μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα, παρουσίασε υψηλό πυρετό, πόνο στο λαιμό, οίδημα στα μάτια και εξανθήματα που αρχικά αποδόθηκαν λανθασμένα σε οστρακιά.

Τραγική διάγνωση: Αποκολλήθηκε το 95% του δέρματος της

Οι φουσκάλες στο πρόσωπό της και η αποκόλληση του δέρματος οδήγησαν τους γιατρούς στη διάγνωση του συνδρόμου Stevens-Johnson (SJS), μιας σπάνιας και απειλητικής για τη ζωή αντίδρασης, που στην περίπτωσή της εξελίχθηκε σε τοξική επιδερμική νεκρόλυση (TENS).

Μεταφέρθηκε σε μονάδα εγκαυμάτων, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα τριών εβδομάδων. Το 95% του δέρματός της αποκολλήθηκε και χρειάστηκε εκτεταμένα μοσχεύματα, ενώ αντιμετώπισε σήψη και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Επιβίωσε από θαύμα: Της έδιναν 5-10% πιθανότητες να ζήσει

Παρά το ότι οι γιατροί της έδωσαν μόλις 5-10% πιθανότητες επιβίωσης, η Ρότζερς κατάφερε να βγει από το νοσοκομείο έπειτα από έναν μήνα. Ωστόσο, χρειάστηκε μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης στα μάτια για να περιοριστούν οι βλάβες.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχασε μνήμες, ακόμα και το γεγονός ότι είχε γεννήσει. Όπως δήλωσε: «Ζω με τη σκέψη ότι το αύριο δεν είναι ποτέ δεδομένο. Με έχουν αποκαλέσει θαύμα τόσες φορές».

Η προειδοποίηση προς το κοινό: «Μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε»

Παρά τα όσα έζησε, η Ρότζερς τονίζει ότι δεν θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο για τα φάρμακα, αλλά να τονίσει την ανάγκη προσοχής: «Δεν υπάρχει πρόληψη. Μπορεί να συμβεί ξανά, οποιαδήποτε στιγμή».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου 33.000 άνθρωποι παγκοσμίως προσβάλλονται από SJS κάθε χρόνο, με 1.500 περιπτώσεις στις ΗΠΑ. Το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει το 5% για SJS και 40% για TENS.

Τα πρώτα σημάδια του SJS περιλαμβάνουν πονόλαιμο, επώδυνα εξανθήματα, φουσκάλες και αποκόλληση του δέρματος. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι φωτοευαισθησία, κούραση, υψηλός πυρετός και πόνος κατά την ούρηση. Οι γιατροί συνιστούν άμεση ιατρική βοήθεια με την εμφάνιση τέτοιων ενδείξεων.

