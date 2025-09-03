Η Nestle απέλυσε τον CEO της επειδή διατηρούσε κρυφή ερωτική σχέση με υπάλληλο (vid)

Απολύθηκε ο CEO της Nestle όταν αποκαλύφθηκε η κρυφή ερωτική σχέση που διατηρούσε με εργαζόμενη της εταιρίας.

Η ελβετική πολυεθνική Nestle απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Λοράν Φρες, μετά την αποκάλυψη ερωτικής σχέσης με εργαζόμενη της εταιρίας. Η υπόθεση θεωρήθηκε σοβαρή παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Ο Φρες, ο οποίος εργαζόταν στη Nestle για τέσσερις δεκαετίες και είχε αναλάβει καθήκοντα CEO μόλις πριν από έναν χρόνο, είδε την πόρτα της εξόδου όταν αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε δεσμό με υφιστάμενή του. Η σχέση αυτή παραβίαζε ξεκάθαρα τον κανονισμό της εταιρίας και έτσι πάρθηκε η απόφαση της απομάκρυνσής του.

Υποψιάζονταν καιρό τον CEO και την υπάλληλο της Nestle

Σύμφωνα με το Reuters, οι πρώτες υποψίες εμφανίστηκαν την άνοιξη μέσω της εσωτερικής γραμμής επικοινωνίας της εταιρίας. Ακολούθησαν δύο κύκλοι ερευνών, που τελικά επιβεβαίωσαν τη μυστική σχέση.

Η Daily Mail αποκάλυψε πως η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ο CEO εργαζόταν στο τμήμα marketing και μάλιστα προήχθη σε σημαντική θέση μόλις 18 μήνες μετά τη γνωριμία τους.

Η Nestle ξεκαθάρισε ότι ο πρώην CEO δε θα λάβει καμία αποζημίωση.

Η υπόθεση είχε άμεσες οικονομικές συνέπειες, με τη μετοχή της εταιρίας να σημειώνει πτώση έως και 3,6% στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης.

