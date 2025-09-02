Άρνηση σύνταξης χηρείας μετά από 18 χρόνια συμβίωσης: Η απόφαση που σόκαρε έναν άνδρα

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ισπανία απέρριψε αίτημα άνδρα για σύνταξη χηρείας μετά τον θάνατο της συντρόφου του, λόγω μη επίσημης συμβίωσης.

Μια υπόθεση που προκαλεί συζητήσεις στην Ισπανία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης απέρριψε την αίτηση ενός άνδρα για σύνταξη χηρείας, παρά το γεγονός ότι έζησε σχεδόν δύο δεκαετίες με τη σύντροφό του και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά.

Η Φάτιμα και ο Κλαούντιο ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2006, αγόρασαν μαζί σπίτι το 2007 και δημιούργησαν οικογένεια με τη γέννηση των δύο παιδιών τους το 2009 και το 2015. Η καθημερινότητά τους άλλαξε δραματικά το 2020, όταν η Φάτιμα διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του μαστού, ο οποίος τελικά οδήγησε στον θάνατό της τον Μάιο του 2024.

Μετά την απώλειά της, ο Κλαούντιο υπέβαλε αίτηση για σύνταξη χηρείας στο Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (INSS). Ωστόσο, η απάντηση ήταν αρνητική, καθώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Νόμου Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρα 219-221), η σχέση δεν είχε επισημοποιηθεί ούτε με σύμφωνο συμβίωσης ούτε με συμβολαιογραφική πράξη, όπως απαιτείται για τα άγαμα ζευγάρια.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του ζευγαριού να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, οι συνθήκες της υγείας της Φάτιμα και οι συνεχείς νοσηλείες της δεν τους το επέτρεψαν. Ο Κλαούντιο κατέθεσε προσφυγές στα ανώτατα δικαστήρια, επικαλούμενος τα 18 χρόνια συμβίωσης, την από κοινού ανατροφή των παιδιών και την έκθεση κοινωνικού λειτουργού που τεκμηρίωνε τα γεγονότα.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αραγωνίας (TSJA) απέρριψε εκ νέου το αίτημα, κρίνοντας ότι χωρίς επίσημη καταχώριση η σχέση δεν μπορεί να αναγνωριστεί νομικά ως σύμφωνο συμβίωσης για σκοπούς σύνταξης χηρείας.

