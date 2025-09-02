Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε τέσσερα άτομα και δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς
Συναγερμός στη Μασσαλία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τέσσερα άτομα. Η αστυνομία τον πυροβόλησε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) στη Μασσαλία, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τέσσερα άτομα στο πρώτο διαμέρισμα της πόλης.
Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο αναγκάστηκαν να ανοίξουν πυρ, τραυματίζοντας τον δράστη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Οι τέσσερις τραυματίες της επίθεσης, όπως έγινε γνωστό, δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τα κίνητρα της επίθεσης.
