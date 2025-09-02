Iρλανδία: Ανοίγει ο φάκελος δολοφονίας του 10χρονου Μπράιαν, 52 χρόνια μετά το στυγερό έγκλημα

Η αστυνομία ζητά βοήθεια για μια ανεξιχνίαστη υπόθεση, 52 χρόνια μετά τη δολοφονία ενός 10χρονου μαθητή στο Μπέλφαστ.

H αστυνομία άνοιξε ξανά το φάκελο της δολοφονίας ενός 10χρονου αγοριού, του οποίου το σώμα βρέθηκε ακρωτηριασμένο και καμένο σε ένα ποτάμι στο Μπέλφαστ πριν από 52 χρόνια.

Ο μαθητής Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ εξαφανίστηκε από το πάρκο Ορμό την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου του 1973 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του για το δείπνο. Η σορός του ανακαλύφθηκε στον ποταμό Λάγκαν σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, κοντά στη Λέσχη Σκαφών του Μπέλφαστ.

