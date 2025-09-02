Το iPhone alarm κρύβει ένα τρελό κόλπο που κανείς δεν είχε παρατηρήσει

Ένα περίεργο χαρακτηριστικό στο iPhone alarm έχει τρελάνει το διαδίκτυο. Ανακαλύψτε το μυστικό κόλπο που αλλάζει τον τρόπο που βάζετε ξυπνητήρι και το hack που λίγοι γνωρίζουν.

Οι χρήστες του iPhone έχουν πάθει «σοκ» μετά την ανακάλυψη ενός ασυνήθιστου χαρακτηριστικού στο app του ξυπνητηριού. Όταν προσπαθείς να επιλέξεις ώρα, οι αριθμοί δεν εμφανίζονται σε κυκλική μορφή, όπως θα περίμενε κανείς από μια σύγχρονη συσκευή. Αντίθετα, οι ώρες και τα λεπτά εμφανίζονται σαν μακρύς, ατελείωτος κατάλογος, που μοιάζει να γυρίζει σαν φρουτάκι, μέχρι να φτάσεις στο τέλος.

Παρά το αρχικό σοκ, πολλοί χρήστες παρατήρησαν ότι το σύστημα έχει τη λογική του: μπορείς να συνεχίζεις να βλέπεις τους αριθμούς 1–12 χωρίς να πηγαίνεις μπρος-πίσω για να βρεις την ώρα που θέλεις.

Η αντίδραση του διαδικτύου

Η ανακάλυψη έγινε viral στο Reddit και στο Twitter, με δεκάδες χρήστες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι. Κάποιοι σχολίασαν ότι η λίστα τελειώνει στις 16:39 στον 24ωρο χρόνο, κάτι που τους φάνηκε εντελώς τυχαίο και ασυνήθιστο.

Ένας χρήστης έγραψε: «Πήρε πάνω από 50 flicks για να φτάσω στο τέλος. Το μυαλό μου έχει μπλοκάρει.»

Άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας ότι ο προγραμματιστής που το σχεδίασε πριν 15 χρόνια πρέπει να αναστενάζει τώρα. Κάποιοι έθεσαν το ερώτημα γιατί η Apple δεν δημιούργησε κυκλική λίστα ή μία απλή λίστα 1–12, που θα ήταν πιο εύχρηστη και πιο εύκολα συντηρήσιμη.

Η εξήγηση των ειδικών

Ένας ειδικός εξήγησε ότι πρόκειται για «εξαιρετική μηχανική απόφαση», καθώς όταν δημιουργήθηκε η λειτουργία, η κυκλική επιλογή πιθανώς δεν υπήρχε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα UX ήθελε κυκλικό design, αλλά η διοίκηση δεν ήθελε να ξοδέψει χρόνο, και τελικά προτάθηκε αυτή η λύση που παρέμενε κρυφή για χρόνια.

Το mind-blowing hack που λίγοι γνώριζαν

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη ήρθε από ένα χρήστη που μοιράστηκε ένα κόλπο: αντί να σκρολάρεις ατελείωτα, μπορείς να πατήσεις τους αριθμούς στη μέση και να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο για άμεση εισαγωγή της ώρας.

Όπως έγραψε ένας άλλος: «17 χρόνια στο iOS και δεν το ήξερα ποτέ!»

