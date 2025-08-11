Μην το κάνεις ποτέ: Το επικίνδυνο iPhone hack που μπορεί να καταστρέψει το κινητό σου

Το «κόλπο» που υπόσχεται να κρυώσει το iPhone σου μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να το χαλάσει για πάντα, προειδοποιούν ειδικοί.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες – και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα κινητά μας υποφέρουν. Πολλοί χρήστες iPhone έχουν ήδη δει το προειδοποιητικό μήνυμα ότι η συσκευή «χρειάζεται να κρυώσει» και, σε μια στιγμή πανικού, δοκιμάζουν ένα επικίνδυνο hack: βάζουν το κινητό στο ψυγείο.

Μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν: μην το κάνετε ποτέ.

Γιατί το ψυγείο μπορεί να καταστρέψει το iPhone σου

Σύμφωνα με τον James Brown, διευθυντή της ασφαλιστικής Protect Your Bubble, η απότομη ψύξη μπορεί να δημιουργήσει συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Όταν ο ζεστός αέρας συναντήσει το κρύο μέταλλο, σχηματίζονται σταγονίδια νερού που μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή διάβρωση στα κυκλώματα.

Επιπλέον, οι μπαταρίες λιθίου που χρησιμοποιούν τα iPhone δεν αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες. Το υπερβολικό κρύο μπορεί να μειώσει την απόδοση, να προκαλέσει απώλεια χωρητικότητας και, σε κάποιες περιπτώσεις, να κάνει τη συσκευή να σβήσει ξαφνικά.

Πώς να κρυώσεις το iPhone σου με ασφάλεια

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές και ασφαλείς λύσεις:

Μην το αφήνεις στο αυτοκίνητο τις ζεστές μέρες.

Βγάλε τη θήκη για να απελευθερωθεί η θερμότητα.

Τοποθέτησέ το σε δροσερή, σκιερή επιφάνεια (π.χ. πάγκο κουζίνας).

Χαμήλωσε τη φωτεινότητα και κλείσε εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.

Αν είσαι έξω, χρησιμοποίησε power-saving mode για να μειώσεις την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας.

Η πρόληψη είναι το κλειδί

Περιορίζοντας τη χρήση εφαρμογών που «καίνε» τον επεξεργαστή (όπως παιχνίδια ή GPS σε μεγάλα ταξίδια) και αποφεύγοντας την απευθείας έκθεση στον ήλιο, μπορείς να προστατεύσεις το iPhone σου και να αποφύγεις βλάβες που κοστίζουν ακριβά.

Όσο δελεαστικό κι αν φαίνεται, το ψυγείο δεν είναι λύση – είναι ρίσκο. Υπάρχουν πιο απλοί και ασφαλείς τρόποι για να κρατήσεις το κινητό σου δροσερό, ακόμα και στους πιο καυτούς καλοκαιρινούς μήνες.

