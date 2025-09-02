Η επόμενη παρουσίαση του PlayStation αφορά αποκλειστικά το 007 First Light videogame

Το 007 First Light θα είναι πρωταγωνιστής στο νέο State of Play του PlayStation.

Η επόμενη εκδήλωση PlayStation State of Play θα επικεντρωθεί στο παιχνίδι 007 First Light, το επικείμενο παιχνίδι James Bond από την IO Interactive. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που θα διαρκέσει πάνω από 30 λεπτά, θα παρουσιαστεί gameplay με μια αποστολή κατάρτισης του Bond ως νέο μέλος της MI6.

Η δράση περιλαμβάνει γρήγορες καταδιώξεις με αυτοκίνητο, αποστολές με stealth στοιχεία και σκηνές με ανταλλαγή πυροβολισμών. Μετά την παρουσίαση του gameplay, οι δημιουργοί της IO Interactive θα μοιραστούν λεπτομέρειες για το έντονο κατασκοπευτικό στοιχείο του παιχνιδιού.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στους επίσημους λογαριασμούς του PlayStation σε Twitch και YouTube την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Το παιχνίδι έχει βελτιστοποιηθεί για το PlayStation 5 Pro, υποστηρίζοντας τη νέα τεχνολογία PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) και προσφέροντας λειτουργία ποιότητας με απόδοση 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του franchise, Jonathan Lacaille, και τον CEO της IO Interactive, Hakan Abrak, το παιχνίδι δεν θα βασίζεται σε προηγούμενες ταινίες ή ηθοποιούς του Bond, αλλά θα δημιουργεί έναν νέο κόσμο James Bond από το μηδέν.

Η παραγωγή πηγαίνει πολύ καλά, και οι δημιουργοί υποσχέθηκαν περισσότερες πληροφορίες σύντομα, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που θα αποκαλυφθούν στο εγγύς μέλλον.