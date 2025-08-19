Παραλίγο τραγωδία στο Τέξας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία εστιατορίου και τραυμάτισε influencers (vid)

Από θαύμα γλύτωσαν δύο influencers, αφού κατά την ώρα που έκαναν live μετάδοση και γευμάτιζαν σε εστιατόριο του Τέξας, αυτοκίνητο έσπασε τη τζαμαρία και τους έστειλε στο νοσοκομείο.

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν δύο influencers στο Χιούστον του Τέξας, όταν ένα αυτοκίνητο SUV εισέβαλε σε εστιατόριο την ώρα που έτρωγαν, τραυματίζοντάς τους ελαφρά, ενώ έκαναν live μετάδοση και το βίντεο διαδόθηκε στα social media.

Η Νίνα Σαντιάγο και ο Πάτρικ Μπλάκγουντ κατέγραφαν τη στιγμή που έτρωγαν, χωρίς να φαντάζονται τι θα επακολουθούσε.

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

Τη γλύτωσαν με ελαφριούς τραυματισμούς: «Ευγνώμων που είμαι ζωντανή»

Η Σαντιάγο ανάρτησε φωτογραφίες από τα τραύματά της στο πρόσωπο και στα χέρια, ενώ ο Μπλάκγουντ τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στο στήθος. Και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η ζωή τους να κινδυνεύει.

«Απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή. Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα», έγραψε στο Instagram.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του SUV, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες φαινόταν να έχει χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

