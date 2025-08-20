«Η Ταϊλάνδη της Ευρώπης»: Πώς βλέπουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και πώς στο εσωτερικό

Η Ελλάδα των τουριστών, αλλά όχι των Ελλήνων. Όλο και περισσότεροι ντόπιοι αποκλείονται από τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με αφιέρωμα του Guardian στη χώρα μας...

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα, με 36 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 και έσοδα 21,7 δισ. ευρώ, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αδυνατούν να αντέξουν το κόστος των διακοπών στη χώρα τους.

Πληθωρισμός και στάσιμοι μισθοί

Η οικονομική ανάκαμψη δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς ο πληθωρισμός και οι τιμές σε πλοία, διαμονή και εστίαση έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους στάσιμους μισθούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να κάνει ούτε μια εβδομάδα διακοπών. Οι Κυκλάδες και άλλα απομακρυσμένα νησιά έχουν γίνει απαγορευτικά για πολλές οικογένειες, ενώ ακόμα και κοντινοί προορισμοί όπως η Αίγινα βλέπουν πτώση της εγχώριας επισκεψιμότητας έως και 50%.

Το άρθρο περιλαμβάνει και μια δήλωση του Τάκη Καλοφόνου, επικεφαλής οικονομικού συμβούλου της ΕΕΚΕ, της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως «ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος».

Δύσκολη και η εβδομάδα...

Ο Αύγουστος, που κάποτε ήταν συνώνυμος με το «προσκύνημα στην παραλία», έχει πλέον μετατραπεί για πολλούς σε παραμονή στην πόλη ή φιλοξενία σε σπίτια συγγενών στην ηπειρωτική χώρα. Νέοι με πτυχία και μεταπτυχιακά εργάζονται με μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ, ενώ ακόμα και άδειες διαρκείας μίας εβδομάδας θεωρούνται πολυτέλεια.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί για φοροελαφρύνσεις και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.500 ευρώ έως το 2027, αλλά η πίεση στην καθημερινότητα των πολιτών είναι ήδη αισθητή.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στον Guardian ένας εργαζόμενος στην Αθήνα: «Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Παρέχουμε διακοπές στους ξένους, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τις απολαύσουμε».

